Risen Energy rapporteert briljante inkomsten in 2023 met een omzet van $ 4,87 miljard, een stijging van 20,22%

NINGBO, China, 9 mei 2024 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd. ("het Bedrijf"), een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige fotovoltaïsche producten voor zonne-energie, heeft zijn uitstekende financiële resultaten voor 2023 aangekondigd. Hiermee heeft het bedrijf een belangrijke groei en technologische vooruitgang in de zonne-energiesector doorgemaakt.

Volgens het laatste jaarverslag boekte Risen Energy in 2023 ongeveer 35,33 miljard yuan (US$ 4,87 miljard) aan inkomsten, een stijging van 20,22% op jaarbasis. De nettowinst van het bedrijf na aftrek van eenmalige winsten of verliezen steeg tot 1,58 miljard yuan (US$ 218 miljoen) in 2023, een stijging van 55,77% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aan aandeelhouders toe te wijzen netto activa van Risen Energy groeide met 62,47% tot 15,2 miljard yuan (US$ 2,09 miljard) in 2023.

Risen Energy heeft het afgelopen jaar verschillende belangrijke mijlpalen bereikt. Hier zijn een paar hoogtepunten:

Technologische prestaties: Risen Energy heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in n-type technologie en groot formaat hoogrenderende module-technologieën. Het bedrijf vestigde een nieuw recordrendement van 23,9% voor zijn heterojunctie (HJT) Hyper-ion-modules in 2023, met een verwachte productiecapaciteit van 21 gigawatt tegen 2024. De innovaties van Risen Energy omvatten de ontwikkeling van 0BB-celtechnologie, 210 ultradunne siliciumwafertechnologie, zuiver zilververbruik<7 mg/W en Hyper-Link-technologie. Het bedrijf was de eerste in de sector die dergelijke technologische doorbraken in massaproductie genereerde. In 2023 behaalde Risen Energy meerdere internationale certificeringen, waaronder het eerste wereldwijde TÜV SÜD-certificaat voor 210 HJT-ultradunne hoogrenderende modules. Ook in 2023 ontwikkelde en bezat Risen Energy 740 technologieën waarvoor octrooien zijn aangevraagd, met 172 nieuw toegekende patenten gedurende het jaar. Als leider in de sector publiceerde het bedrijf verschillende whitepapers. In augustus 2023 bracht Risen Energy zijn langverwachte onderzoeksdocument "Development and Application of Low-silver Metallization Paste" uit. In december publiceerde het bedrijf "Development and Industrial Application of Ultra-thin Silicon Wafers". Het bedrijf zette hiermee sterke maatstaven voor de industrie.

Producttoepassingen: Voor residentiële en C&I daken toont de Super Energy productserie van Risen Energy superieure prestaties en installatiegemak. Deze producten versterkten de positie van het bedrijf op het gebied van technologische innovatie en industriële toepassing.

Energieopslag: Ook op het gebied van energieopslag was Risen Energy toonaangevend. Door gebruik te maken van het dubbelzijde opslagindustrialisatieplatform en het professionele onderzoeks- en ontwikkelingsteam, heeft het bedrijf de volledige zelfontwikkeling en het gesloten-lusbeheer van "3S" (BMS/PCS/EMS)-technologieën bereikt. Het onafhankelijk ontwikkelde vloeistofgekoelde batterij-energieopslagsysteem van Risen Energy kreeg als eerste in China certificering volgens zowel de Chinese als de Amerikaanse UL9540A-normen.

Milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG): In het laatste ESG-rapport van Risen Energy meldt het bedrijf dat het de SA8000-certificering heeft behaald. Risen Energy heeft het gebruik van schone energie verhoogd tot 31.320.210 kWh, een stijging van 9,4% op jaarbasis. Het bedrijf heeft ook 6.424.000 kWh groene elektriciteit ingekocht. Met zijn HJT-moduleproduct behaalde het een nieuwe laagste score in de Franse CO2-voetafdrukcertificering: 376,5 kg eq CO2/kWc.





Per 31 december 2023

(in yuan) Per 31 december 2022 Per 31 december 2021 Totaal activa 54.245.929.430,61 38.358.001.211,15 29.636.736.310,32 Netto-activa toe te wijzen

aan aandeelhouders 15.208.422.344,15 9.360.934.883,33 8.478.633.433,49

2023 (in yuan) 2022 2021 Inkomsten 35.326.804.378,95 29.384.723.133,68 18.830.724.181,12 Nettowinst toe te wijzen aan

aandeelhouders 1.363.281.088,79 934.976.466,28 43.317.260,05 Nettowinst toe te wijzen aan

aandeelhouders na

aftrek van eenmalige

winst of verlies 1.582.641.345,52 1.015.980.459,29 648.132.577,21

Over Risen Energy

