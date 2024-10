Roadshow 2024: LG realiza capacitação de profissionais de climatização em diversas cidades do Brasil

Marca treinou mais de 1700 profissionais do setor, abordando temas de instalação, segurança e boas práticas visando aprimorar o atendimento e a instalação de ar-condicionado

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar profissionais de climatização, a LG Eletronics realizou, ao longo do ano, o Roadshow, iniciativa que promove treinamentos para refrigeristas em todo o País. Neste ano, mais de 1700 pessoas já participaram da ativação que ocorreu em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém, Brasília, Maceió, Salvador, São José do Rio Preto, Manaus, Joao Pessoa, São Luís, Vitoria da Conquista, Porto Velho, Fortaleza, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Toledo e ainda vai passar por Florianópolis, Vitoria, Uberlândia, Campinas e São José dos Campos

Roadshow 2024/Divulgação LG Brasil

"O Roadshow é uma iniciativa da LG para capacitar pessoas que trabalham na instalação e manutenção de equipamentos de climatização. O treinamento é uma excelente oportunidade para a marca estreitar o relacionamento com os colaboradores, que são indispensáveis para o sucesso do nosso negócio", explica Leonardo Fogaça, gerente de produtos de Ar-Condicionado Residencial da LG do Brasil.

Durante os treinamentos, são abordados temas essenciais para o setor de climatização, como campanhas e visão geral do portifólio LG, instalação de ar-condicionado, especificação do novo sistema bi-split, boas práticas de instalação, manuseio do R32 entre outros assuntos.

Os encontros também servem como um momento para esclarecimento de dúvidas. "Profissionais bem treinados e orientados são fundamentais para seguirmos entregando qualidade de instalação aos consumidores. Queremos, cada vez mais, buscar a excelência em nossas entregas. Por isso apostamos tanto nessa ação", finaliza Leonardo Fogaça.

O compromisso da marca em oferecer suporte técnico especializado é um diferencial que contribui para a eficiência e durabilidade dos equipamentos, além de fortalecer o conhecimento técnico no setor.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 74 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram uma receita global de mais de 84 bilhões de KRW em 2023. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes conhecidos em todo o mundo. Visite o site www.LGnewsroom.com para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica na planta de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG fora da Coreia, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 3 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2525064/roadshow_belem_2.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil