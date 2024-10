LONDRES, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- O rSIM, o primeiro cartão SIM verdadeiramente resiliente e inteligente do mundo, deve apresentar sua solução Always On, Dual Core no Mobile World Congress em Las Vegas nesta semana, entre 8 e 10 de outubro. Após sua bem-sucedida colaboração com a Vodafone Business IoT na IoT Tech Expo em Amsterdã na semana passada, a rSIM está entrando no mercado norte-americano com a missão de transformar a conectividade da IoT por meio de maior resiliência e confiabilidade da rede.a

rSIM é lançado na América do Norte no Mobile World Congress em Las Vegas de 2024

No MWC em Las Vegas, a rSIM apresentará sua tecnologia patenteada, que monitora autonomamente as condições da rede e alterna perfeitamente entre as operadoras móveis quando ocorrem interrupções, garantindo o máximo tempo de atividade para aplicativos IoT. Ao incorporar inteligência ao próprio cartão SIM, o rSIM oferece um salto significativo em soluções de conectividade para Operadoras Móveis e dispositivos IoT.

Richard Cunliffe, diretor da rSIM, declarou: "nossa expansão para a América do Norte é um marco significativo para a rSIM. Vimos o impacto que nossa tecnologia pode ter nas implantações de IoT na Europa e estamos empolgados em trazer essa mesma inovação e confiabilidade para a América do Norte".

O MWC Las Vegas fornece uma plataforma estratégica para o rSIM se conectar com operadoras de telefonia móvel, provedores de soluções e fabricantes de dispositivos que buscam soluções para aumentar a resiliência da rede. A tecnologia rSIM é particularmente adequada para setores que exigem conectividade Always On em tempo real, onde o tempo de inatividade simplesmente não é uma opção.

"Estamos ansiosos para nos envolver com parceiros dos EUA, Canadá e México e demonstrar como o rSIM pode impulsionar um melhor desempenho e confiabilidade em seus ecossistemas de IoT", acrescentou Cristina Barlow, chefe de parcerias estratégicas da rSIM na América do Norte.

Os visitantes do MWC em Las Vegas podem encontrar o rSIM no Pavilhão da GSMA, onde a equipe compartilhará casos de uso bem-sucedidos e discutirá como o rSIM está ajudando as empresas a atender aos padrões em evolução, ao mesmo tempo em que amplia os limites da inovação de conectividade da IoT.

Para obter mais informações sobre o rSIM e sua participação no MWC em Las Vegas, acesse rsim.com ou entre em contato com a equipe da rSIM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2523426/rSIM_Mobile_World_Congress_Las_Vegas_2024.jpg

FONTE rSIM