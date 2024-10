rSIM se lanza en Norteamérica en el Mobile World Congress de Las Vegas 2024

LONDRES, 7 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- rSIM, la primera tarjeta SIM verdaderamente resistente e inteligente del mundo, presentará su solución "Always On", "Dual Core" en el Mobile World Congress de Las Vegas esta semana (del 8 al 10 de octubre). Después de su exitosa colaboración con Vodafone Business IoT en la IoT Tech Expo de Ámsterdam la semana pasada, rSIM ingresa al mercado norteamericano con la misión de transformar la conectividad de Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) a través de una mayor resiliencia y confiabilidad de la red.

Caption: rSIM launches in North America at Mobile World Congress Las Vegas 2024

En el MWC de Las Vegas, rSIM demostrará su tecnología patentada, que monitorea de forma autónoma las condiciones de la red y cambia sin problemas entre los operadores móviles cuando se producen interrupciones, lo que garantiza el máximo tiempo de actividad para las aplicaciones de IoT. Al incorporar inteligencia dentro de la propia tarjeta SIM, rSIM ofrece un avance importante en soluciones de conectividad, tanto para operadores móviles como para dispositivos de IoT.

Richard Cunliffe, director de rSIM, declaró: "Nuestra expansión a Norteamérica marca un hito importante para rSIM. Hemos visto el impacto que nuestra tecnología puede tener en las implementaciones de IoT en Europa, y estamos entusiasmados de llevar esa misma innovación y confiabilidad a Norteamérica".

El MWC de Las Vegas proporciona una plataforma estratégica para que rSIM se ponga en contacto con operadores móviles, proveedores de soluciones y fabricantes de dispositivos que buscan soluciones para aumentar la resiliencia de la red. La tecnología rSIM es especialmente adecuada para sectores que requieren una conectividad "Always On" y en tiempo real, en los que el tiempo de inactividad no es una opción.

"Esperamos poder colaborar con socios de EE. UU., Canadá y México, y demostrarles cómo rSIM puede mejorar el rendimiento y la confiabilidad en sus ecosistemas de IoT", agregó Cristina Barlow, Directora de Alianzas Estratégicas para Norteamérica en rSIM.

Los visitantes del MWC de Las Vegas pueden encontrar rSIM en el pabellón de GSMA, donde el equipo compartirá casos de uso exitosos y hablará de cómo rSIM está ayudando a las empresas a cumplir con las normas en evolución, al mismo tiempo que amplía los límites de la innovación en conectividad de IoT.

Para más información sobre rSIM y su participación en el MWC de Las Vegas, visite rsim.com o comuníquese con el equipo de rSIM.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2523426/rSIM_Mobile_World_Congress_Las_Vegas_2024.jpg

FUENTE rSIM