RX Networks apresenta TruePoint | REACH: desbloqueando a precisão da localização centimétrica globalmente

VANCOUVER, Colúmbia Britânica, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Provedora líder de serviços de dados GNSS, a Rx Networks anuncia o lançamento do TruePoint | REACH, um serviço de correção avançado, independente de hardware e baseado em nuvem, projetado para fornecer precisão de localização em nível centimétrico em todo o mundo para várias aplicações profissionais.

Rx Networks announces TruePoint | REACH.

TruePoint | REACH aprimora o desempenho dos receptores GNSS com posicionamento preciso em nível centimétrico, revolucionando setores como agricultura inteligente, controle de máquinas, mineração, operações marítimas, UAV e GIS. Como um serviço verdadeiramente global, o TruePoint | REACH oferece precisão incomparável em todo o mundo. O serviço é compatível com os principais receptores comerciais prontos para uso usando o RTCM 3.3 SSR e o formato 3GPP LPP SSR. As principais parcerias de hardware estão atualmente em fase de planejamento e serão anunciadas em breve.

O TruePoint | REACH elimina a necessidade de os usuários configurarem suas próprias estações base. Ao conectar os receptores à nuvem, os usuários podem obter precisão em nível centimétrico enquanto se beneficiam da cobertura global abrangente da Rx Networks. Com a Rx Networks como um único provedor de correções GNSS, os usuários obtêm acesso a um serviço consistente em todos os continentes.

"Vemos o TruePoint | REACH como uma força na indústria para disponibilizar alta precisão para os mercados de massa", diz John Carley, CEO da Rx Networks. "Nossa ambição é fornecer um serviço de suporte a serviços de localização de alta precisão que seja acessível, eficiente e econômico, permitindo que nossos parceiros se concentrem na funcionalidade de valor agregado exclusiva de seus produtos. O histórico da Rx Networks de suportar 99,999% de disponibilidade para bilhões de dispositivos, define o padrão para serviços escaláveis de correção de dados GNSS. O TruePoint | REACH promove essa tradição, oferecendo uma solução confiável, escalável e econômica de alta precisão."

O Dr. Vijaykumar Bellad, CTO da Rx Networks, acrescenta: "O mecanismo de correção avançada do TruePoint | REACH garante precisão global em nível centimétrico, otimizando o tempo de convergência, trazendo novas possibilidades para aplicações que exigem cobertura global e alta precisão. Nosso compromisso com a inovação contínua faz do TruePoint | REACH uma ferramenta poderosa para qualquer setor que exija precisão, confiabilidade e cobertura superiores."

Um feed de teste do TruePoint | REACH está atualmente disponível para usuários interessados em explorar seus benefícios. Inscreva-se para obter uma licença de avaliação gratuita de 30 dias em www.rxnetworks.com/contact/.

Sobre a Rx Networks Inc.

A Rx Networks é uma empresa canadense que fornece dados confiáveis, oportunos e relevantes de assistência e correção de localização que melhoram a experiência GNSS e fortalecem a conexão entre as pessoas. Bilhões de dispositivos se beneficiam dos serviços de dados GNSS da Rx Networks todos os dias.

Para mais informações, entre em contato com [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511391/Rx_Networks_Inc__RX_Networks_Introduces_TruePoint___REACH__Unloc.jpg

FONTE Rx Networks Inc.