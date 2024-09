RX Networks présente TruePoint | REACH : la localisation avec une précision centimétrique à l'échelle mondiale

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Rx Networks, le chef de file des services de données GNSS, annonce le lancement de TruePoint | REACH, un service de correction avancé, agnostique en termes de matériel et basé sur le cloud, conçu pour fournir une précision de localisation de l'ordre du centimètre dans le monde entier pour diverses applications professionnelles.

TruePoint | REACH améliore les performances des récepteurs GNSS grâce à un positionnement précis au centimètre près, révolutionnant ainsi des secteurs tels que l'agriculture intelligente, le contrôle des machines, l'exploitation minière, les opérations maritimes, les drones et les SIG. En tant que service véritablement mondial, TruePoint | REACH offre une précision inégalée dans le monde entier. Le service est compatible avec les principaux récepteurs commerciaux disponibles sur le marché qui utilisent le format SSR RTCM 3.3 et le format SSR 3GPP LPP. Les partenariats matériels sont actuellement en cours de planification et seront annoncés prochainement.

TruePoint | REACH élimine la nécessité pour les utilisateurs d'installer leurs propres stations de base. En connectant les récepteurs au cloud, les utilisateurs peuvent atteindre une précision centimétrique tout en bénéficiant de la couverture mondiale de Rx Networks. Avec Rx Networks comme fournisseur unique de corrections GNSS, les utilisateurs ont accès à un service cohérent sur tous les continents.

« Nous considérons TruePoint | REACH comme une force dans l'industrie pour rendre la haute précision accessible aux marchés de masse », déclare John Carley, CEO, Rx Networks. « Notre ambition est de fournir un service de localisation de haute précision qui soit accessible, efficace et abordable, permettant à nos partenaires de se concentrer sur les fonctionnalités à valeur ajoutée propres à leurs produits. Le bilan éprouvé de Rx Networks en termes de disponibilité à 99,999 % pour des milliards d'appareils fait office de référence les services de correction des données GNSS. TruePoint | REACH perpétue cette tradition en offrant une solution de haute précision fiable, évolutive et rentable. »

Vijaykumar Bellad, CTO, Rx Networks, ajoute : « Le moteur de correction avancé de TruePoint | REACH garantit une précision globale de l'ordre du centimètre tout en optimisant le temps de convergence, offrant ainsi de nouvelles possibilités pour les applications qui exigent une couverture globale et une grande précision. Notre engagement en faveur de l'innovation continue fait de TruePoint | REACH un outil puissant pour toute industrie exigeant une précision, une fiabilité et une couverture supérieures. »

Un flux d'essai de TruePoint | REACH est actuellement disponible pour les utilisateurs désireux d'en découvrir les avantages. Inscrivez-vous pour une licence d'essai gratuite de 30 jours sur www.rxnetworks.com/contact/.

À propos de Rx Networks Inc.

Rx Networks est une entreprise canadienne qui fournit des données éprouvées, rapides et ciblées de correction et d'assistance à la localisation afin d'optimiser l'expérience GNSS et de renforcer la connexion entre les personnes. Des milliards d'appareils bénéficient chaque jour des services de données GNSS de Rx Networks.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter [email protected].

