RYKI recebe aprovação da segunda fase como custodiante de ativos virtuais licenciados nas Ilhas Cayman

A Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) concede autorização completa em 11 de fevereiro de 2026, reforçando as Ilhas Cayman como uma das principais jurisdições regulamentadas para custódia institucional de ativos digitais.

GEORGE TOWN, Ilhas Cayman, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A RYKI, prestadora de serviços financeiros e de custódia de ativos digitais, recebeu aprovação regulamentar completa da Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) para operar como Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Licenciada (VASP) sob a Lei de Ativos Virtuais (Prestadores de Serviços). A autorização, concedida em 11 de fevereiro de 2026, estabelece a RYKI como uma custódia totalmente licenciada em um dos centros financeiros offshore mais importantes do mundo.

A aprovação representa um passo na expansão da custódia regulamentada da RYKI. A empresa possui uma licença CIMA VASP nas Ilhas Cayman e a RYKI Inc possui um registro completo da VASP pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas (BVI). Juntamente com sua trajetória operacional no Canadá desde 2020, a RYKI continua a consolidar sua presença regulatória em várias jurisdições como prestadora licenciada de serviços de ativos digitais.

"A autorização regulatória nas Ilhas Cayman é uma credencial relevante para qualquer instituição que busque atender investidores sofisticados e estruturas de fundos que operam no exterior", declarou Lennon Sweeting, diretor administrativo da RYKI. "O licenciamento completo da CIMA reflete nosso compromisso com os padrões de conformidade que os alocadores institucionais, os administradores de fundos e os tesouros corporativos exigem ao selecionar um custodiante de ativos digitais."

Estrutura Regulatória e Significância

A Lei de Ativos Virtuais (Prestadores de Serviços) das Ilhas Cayman, que entrou em vigor em outubro de 2020, estabeleceu uma estrutura abrangente de licenciamento para empresas de ativos digitais que operam dentro ou fora da jurisdição. A autorização VASP completa permite que a RYKI preste serviços de custódia de ativos virtuais a clientes sob supervisão contínua da CIMA, incluindo requisitos de adequação de capital, controles contra lavagem de dinheiro e padrões operacionais equivalentes aos aplicados a empresas tradicionais de serviços financeiros.

As Ilhas Cayman são um dos principais centros financeiros offshore do mundo, lar de milhares de fundos de investimento, holdings e veículos para fins especiais. Sua estrutura regulatória está alinhada com os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e é amplamente reconhecida por investidores institucionais, administradores de fundos e auditores como uma jurisdição confiável e bem supervisionada. Para administradores de fundos, tesourarias corporativas e instituições financeiras que exigem serviços de custódia em estruturas offshore, o acesso a um custodiante de Cayman totalmente licenciado atende a um requisito operacional e de conformidade crítico.

Operações Multijurisdicionais

Olhando para o futuro, a RYKI pretende solicitar licenciamento à Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) nos Emirados Árabes Unidos, como parte de uma estratégia de expansão regulatória internacional mais ampla.

Infraestrutura de Custódia Offshore

Para administradores de fundos, auditores e alocadores institucionais, o status de licenciamento de um custodiante de ativos digitais tem significado operacional direto. Custodiantes totalmente autorizados em jurisdições reconhecidas fornecem a base regulatória para que os fundos satisfaçam os requisitos de due diligence dos investidores, atendam aos padrões de auditoria e cumpram as obrigações de governança vinculadas às estruturas offshore.

As Ilhas Cayman, por abrigarem uma parcela significativa dos fundos de investimento alternativos e veículos offshore do mundo, representam um local natural para a instalação de infraestruturas regulamentadas de custódia de ativos digitais.

Sobre a RYKI

A RYKI opera como uma prestadora global de serviços de ativos virtuais totalmente regulamentada, com licenças em várias jurisdições. Nas Ilhas Cayman, a RYKI possui uma licença CIMA VASP completa. No Canadá, a RYKI Inc. opera sob o registro FINTRAC MSB. A RYKI Inc possui um registro VASP completo nas Ilhas Virgens Britânicas pela Financial Services Commission. Como custodiante totalmente licenciada, a RYKI fornece infraestrutura de nível institucional para custódia de ativos digitais, negociação OTC e soluções personalizadas. Essa estrutura regulatória multijurisdicional permite que a RYKI preste serviços de ativos digitais seguros e compatíveis, projetados para indivíduos de alto patrimônio líquido, escritórios familiares, instituições e empresas nativas de criptomoedas em mercados globais.

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FONTE RYKI