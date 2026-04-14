RYKI recibe la aprobación de la segunda fase como custodio de activos virtuales con licencia en las Islas Caimán

La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA, por sus siglas en inglés) otorga la autorización plena el 11 de febrero de 2026, lo que refuerza a las Islas Caimán como una jurisdicción regulada líder para la custodia institucional de activos digitales.

GEORGE TOWN, Islas Caimán, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- RYKI, proveedor de servicios financieros y de custodia de activos digitales, ha recibido la aprobación regulatoria plena por parte de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA, por sus siglas en inglés) para operar como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales con Licencia (VASP, por sus siglas en inglés) en virtud de la Ley de Activos Virtuales (Proveedores de Servicios). La autorización, otorgada el 11 de febrero de 2026, establece a RYKI como custodio con licencia plena en uno de los centros financieros offshore más importantes del mundo.

La aprobación marca un paso en la expansión de la custodia regulada de RYKI. La empresa posee una licencia VASP otorgada por la CIMA en las Islas Caimán, y RYKI Inc cuenta con un registro VASP pleno emitido por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). Junto con su historial operativo en Canadá desde 2020, RYKI continúa construyendo una presencia regulatoria multijurisdiccional como proveedor de servicios de activos digitales con licencia.

"La autorización regulatoria en las Islas Caimán es una credencial sólida para cualquier institución que busque prestar servicio a inversores sofisticados y a estructuras de fondos que operan offshore", dijo Lennon Sweeting, director general de RYKI. "La licencia plena otorgada por la CIMA refleja nuestro compromiso con los estándares de cumplimiento que requieren los asignadores institucionales, los administradores de fondos y las tesorerías corporativas al seleccionar un custodio de activos digitales".

Marco regulatorio e importancia

La Ley de Activos Virtuales (Proveedores de Servicios) de las Islas Caimán, que entró en vigor en octubre de 2020, estableció un marco integral de licencias para las empresas de activos digitales que operan en o desde la jurisdicción. La autorización plena de VASP permite a RYKI proporcionar servicios de custodia de activos virtuales a clientes bajo la supervisión continua de CIMA, incluidos los requisitos de adecuación de capital, los controles contra el lavado de dinero y los estándares operativos equivalentes a los aplicados a las empresas de servicios financieros tradicionales.

Las Islas Caimán representan uno de los centros financieros offshore más importantes del mundo, y albergan miles de fondos de inversión, sociedades de cartera y vehículos de propósito especial. Su marco regulatorio está alineado con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) y son ampliamente reconocidas por inversores institucionales, administradores de fondos y auditores como una jurisdicción creíble y bien supervisada. Para los administradores de fondos, tesorerías corporativas e instituciones financieras que requieren servicios de custodia dentro de estructuras offshore, el acceso a un custodio de Caimán con licencia plena aborda un requisito operativo y de cumplimiento crítico.

Operaciones multijurisdiccionales

De cara al futuro, RYKI tiene la intención de solicitar licencias a la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA, por sus siglas en inglés) en los Emiratos Árabes Unidos, como parte de una estrategia de expansión regulatoria internacional más amplia.

Infraestructura de custodia en alta mar

Para los administradores de fondos, auditores y asignadores institucionales, el estado de licencia de un custodio de activos digitales tiene una importancia operativa directa. Los custodios plenamente autorizados en jurisdicciones reconocidas proporcionan la base regulatoria para que los fondos satisfagan los requisitos de diligencia debida de los inversores, cumplan con los estándares de auditoría y se ajusten a las obligaciones de gobernanza vinculadas a las estructuras offshore.

Las Islas Caimán, como sede de una proporción sustancial de los fondos de inversión alternativos y vehículos offshore del mundo, representan un domicilio natural para la infraestructura regulada de custodia de activos digitales.

Acerca de RYKI

RYKI opera como un proveedor de servicios de activos virtuales a nivel global totalmente regulado con licencias en múltiples jurisdicciones. En las Islas Caimán, RYKI posee una licencia plena VASP otorgada por la CIMA. En Canadá, RYKI Inc opera como empresa de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) registrada ante FINTRAC. RYKI Inc tiene un registro VASP pleno en las Islas Vírgenes Británicas, emitido por la Comisión de Servicios Financieros. Como custodio con licencia plena, RYKI proporciona infraestructura de grado institucional para la custodia de activos digitales, el comercio OTC y soluciones a medida. Este marco regulatorio multijurisdiccional permite a RYKI ofrecer servicios de activos digitales seguros y compatibles diseñados para personas de alto patrimonio neto, oficinas familiares, instituciones y empresas criptográficas en los mercados globales.

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FUENTE RYKI