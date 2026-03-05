Salvador inicia testes com o e-Volksbus

Ônibus elétrico da VWCO também é destaque em feira de transporte no México

SAO PAULO, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A capital da Bahia, Salvador, deu início aos testes operacionais com o e Volksbus, o ônibus 100% elétrico da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Durante um mês, o veículo irá circular em rotas selecionadas da cidade para avaliação de desempenho, autonomia e adaptação às condições reais de operação. A iniciativa reforça o compromisso da capital baiana em buscar soluções sustentáveis para o transporte público e promover tecnologia limpa no deslocamento diário de seus passageiros.

"Os testes em Salvador representam mais um passo no processo de validação do e Volksbus em diferentes realidades urbanas do país. Além de São Paulo, em breve estaremos presentes em outras capitais estratégicas. Os resultados deste mês serão fundamentais para validar a qualidade do nosso veículo e apoiar operadores e gestores públicos na transição da mobilidade mais eficiente e sustentável", afirma Jorge Carrer, diretor de Ônibus da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O e Volksbus tem capacidade total de 22 toneladas e autonomia de até 250 quilômetros, é projetado para operar com recarga noturna, estratégia que maximiza a produtividade e reduz o tempo de inatividade da frota. A tecnologia embarcada inclui sistema de frenagem regenerativa, que contribui para ampliar a autonomia e minimizar o desgaste dos freios, além do Eco Drive Mode, que ajusta automaticamente o consumo de energia conforme as condições de uso.

Entre os diferenciais do veículo está a proteção contra inundação, um recurso essencial para as realidades operacionais brasileiras, garantindo maior segurança e robustez em dias de chuva intensa. O e Volksbus também conta com sistema de ajoelhamento, que facilita o embarque e desembarque, ampliando a acessibilidade para todos os passageiros. A suspensão pneumática integral complementa o conforto e a estabilidade, oferecendo uma experiência de viagem mais suave.

e-Volksbus também é destaque na Expo Foro Movilidad no México

A VWCO marca presença na Expo Foro Movilidad, um dos principais eventos do setor de transporte de passageiros do México, realizada de 4 a 6 de março, na Cidade do México. Durante a feira, a montadora reforça seu compromisso em oferecer soluções integrais ao mercado, apresentando um dos portfólios mais completos do setor, além de novidades como a implementação de um novo centro logístico de peças no país.

Entre os destaques desta edição está o lançamento do e-Volksbus, que será uma das principais atrações do estande da VWCO e posiciona o México como o primeiro país a receber esse modelo fora do Brasil. O e Volksbus representa um avanço estratégico em mobilidade sustentável, ao oferecer uma solução de transporte de passageiros com menor impacto ambiental, em relação à versão a diesel por não emitir poluentes locais e CO₂ durante sua operação.

