VWCO amplia a família Delivery com o 14.180

SÃO PAULO, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus amplia a família com o novo Delivery 14.180, desenvolvido para atender operações que exigem maior capacidade de carga e robustez, sem abrir mão da agilidade, eficiência e economia que consagraram a linha como referência no transporte urbano. Líder entre seus competidores diretos, o Delivery 13.180 abriu caminho para que demandas mais robustas surgissem, e o 14.180 responde justamente à essa evolução do mercado.

O modelo nasce com um claro objetivo de entregar aumento de capacidade e eficiência operacional. Seu novo PBT de 14.000 kg, um incremento de 800 kg em relação ao 13.180, assegura mais carga por viagem, menor custo por tonelada transportada e ganhos expressivos em produtividade, especialmente em segmentos de alta densidade.

"O Delivery 14.180 representa a continuidade de uma jornada de evolução constante da nossa linha de médios. É um modelo que nasce para ampliar possibilidades e permitir que nossos clientes atendam operações cada vez mais exigentes, com a confiança e a eficiência que já reconhecem na família Delivery", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Mais produtividade para operações de alta densidade

Criado para cenários que exigem maior capacidade volumétrica e peso, o Delivery 14.180 atende com precisão rotas de distribuição de bebidas, logística urbana, e–commerce, transporte refrigerado, materiais de construção e transferências rápidas entre centros de distribuição. Esses segmentos passam a contar com um caminhão capaz de transportar mais por viagem e manter o ritmo de operação nas cidades, traduzindo-se em mais disponibilidade, menos paradas, menor custo por tonelada e ganhos visíveis de eficiência no dia a dia.

Conforto e tecnologia embarcada na cabine

Assim como os demais integrantes da família, o Delivery 14.180 chega com uma cabine moderna e confortável, com amplo espaço interno e ergonomia que favorecem longas jornadas. De série, o modelo conta com o pacote Prime, que reúne itens de conforto, conectividade e praticidade para elevar a produtividade do motorista. Para quem busca ainda mais tecnologia, o modelo oferece como opcional o pacote Highline, que contempla central multimídia, painel 100% digital e o sistema VolksConnect.

Mais força, controle e eficiência

O Delivery 14.180 vem equipado com o motor Cummins ISF 3.8l, reconhecido no mercado pela durabilidade, economia e excelente faixa de torque. São 175 cavalos de potência e 600 Nm de torque, aplicados em uma ampla faixa de rotação, o que reduz trocas de marcha e otimiza o consumo de combustível. Combinado à transmissão Eaton de seis velocidades, o conjunto entrega um desempenho robusto mesmo em operações intensas, mantendo o baixo custo de manutenção característico da marca.

No quesito segurança, o modelo chega totalmente equipado. Traz freio a tambor nas quatro rodas, ABS, EBD, controle de tração (ATC), assistente de partida em rampa (HSA) e controle eletrônico de estabilidade (ESC), entregando exatamente o nível de controle e proteção que o cliente demanda em operações urbanas.

Versatilidade para diferentes implementações

O novo integrante da família Delivery oferece ao mercado três opções de entre-eixos: 2.955 mm, 3.305 mm e 4.400 mm, esta última oferecendo a maior plataforma de carga da categoria, com até 7.200 mm. A variedade permite que o modelo atenda implementações como baú refrigerado, carga seca, bebidas e diversas outras soluções sob medida para cada tipo de operação.

A configuração original já traz vantagens importantes, como o conjunto de pneus 235/75 R17.5, que proporciona plataforma mais baixa para facilitar processos de carga e descarga e melhora o centro de gravidade, contribuindo para mais estabilidade nas manobras. "Como já é tradição na VWCO, realmente pensamos em cada detalhe para encantar nossos clientes", destaca Alouche.

