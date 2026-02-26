Santander anuncia novo campus corporativo em São Paulo a ser desenvolvido pela GTIS Partners com inauguração prevista para o segundo semestre de 2028

Projeto reforça estratégia de crescimento sustentável, inovação e integração entre equipes

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- O Santander Brasil anuncia que, a partir do segundo semestre de 2028, sua sede corporativa será transferida para o Campus JK, empreendimento desenvolvido pela GTIS Partners já em construção na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, na capital paulista.

Localizado a aproximadamente 1,5 km da atual sede do Santander, o Campus JK terá mais de 101 mil m² de área construída, ocupando um terreno de mais de 15 mil m² em uma quadra inteira na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, com acessos pela própria avenida e pelas ruas Leopoldo Couto Magalhães Júnior e João Cachoeira. O empreendimento reúne três torres corporativas interligadas e foi concebido como um verdadeiro campus urbano, integrando edifícios horizontais, amplos espaços abertos e áreas de convivência projetadas para estimular colaboração, inovação e bem-estar. O projeto contará com seis pavimentos de escritórios, quatro níveis de estacionamento e um rooftop privativo voltado à convivência e ao contato com a natureza.

O Santander escolheu o Campus JK como sua futura sede corporativa em linha com sua estratégia de longo prazo, seguindo os mais elevados padrões internacionais de eficiência, inovação e sustentabilidade. O projeto está sendo desenvolvido pela GTIS Partners, gestora global de investimentos imobiliários com sede em Nova Iorque e presença nos Estados Unidos e no Brasil, reconhecida por sua expertise em projetos de grande escala e por integrar critérios de eficiência, inovação e sustentabilidade às suas iniciativas. Com US$ 4,9 bilhões em ativos sob gestão e atuação em projetos residenciais, corporativos, industriais/logísticos e de hospitalidade, a GTIS combina experiência em estruturação, design, desenvolvimento e gestão de ativos, conduzindo empreendimentos desde o conceito até a entrega. Entre os ativos emblemáticos desenvolvidos pela GTIS Partners em São Paulo estão o edifício corporativo Infinity e o Hotel Palácio Tangará.

"O futuro que estamos construindo começa nas escolhas que fazemos hoje. O Campus JK representa muito mais do que uma mudança de endereço. É uma decisão estratégica alinhada ao conceito global de espaços corporativos do Grupo Santander e pensada para acompanhar a evolução do nosso negócio e da sociedade nas próximas décadas", afirma Mario Leão, CEO do Santander Brasil.

A nova sede seguirá os mais recentes padrões internacionais adotados pelo Grupo Santander. Sua infraestrutura contempla tecnologia de ponta, conforto térmico e acústico, além de soluções voltadas à eficiência operacional e à flexibilidade dos espaços de trabalho.

Na frente ambiental, o empreendimento tem como meta a certificação LEED Platinum, um dos mais elevados reconhecimentos internacionais em sustentabilidade. Entre os atributos estão eficiência energética, uso racional da água, iluminação natural, qualidade do ar interno e gestão responsável de resíduos. O projeto também incorpora sistemas inteligentes de monitoramento de consumo, estratégias de redução de emissões de carbono e materiais de alto desempenho ambiental, alinhados às metas globais de sustentabilidade do Santander. A combinação desses elementos contribui não apenas para reduzir o impacto ambiental, mas também para criar um ambiente mais saudável, produtivo e resiliente no longo prazo.

"Desenvolver o Campus JK ao lado do Santander representa a convergência entre uma visão institucional sólida e a capacidade da GTIS de entregar ativos imobiliários de padrão internacional. O projeto materializa a estratégia do Banco de investir em infraestrutura de alto desempenho, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da GTIS com empreendimentos que elevam o patamar urbano e corporativo da região", afirma Maristella Diniz, sócia e responsável pela área de Desenvolvimento e Gestão de Ativos da GTIS Partners no Brasil.

O Campus JK contará ainda com bicicletário, vestiários, carregadores para veículos elétricos, estacionamento para carros e motos, além de fácil acesso ao transporte público e integração com ciclovias da região. O projeto também prioriza acessibilidade, atendendo às exigências legais e técnicas para garantir segurança e autonomia a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A operação está sujeita à aprovação das autoridades competentes. Até a conclusão da obra, a atual sede do Santander continuará operando normalmente.

