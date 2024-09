SDAIA e OCDE assinam memorando de entendimento para melhorar o monitoramento de incidentes de IA no Oriente Médio

RIADE, Arábia Saudita, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Saudi Data and AI Authority (SDAIA) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Esta parceria estratégica visa fortalecer o monitoramento de incidentes de IA nos países do Oriente Médio e melhorar o rastreamento dos desenvolvimentos de IA, implementando o Monitor de Incidentes de IA (AIM) da OCDE para rastrear dados no idioma árabe.

O MoU foi assinado durante a terceira edição do Global AI Summit (GAIN) que está ocorrendo em Riade e reuniu líderes, especialistas e profissionais de IA de todo o mundo.

O Memorando de Entendimento está centrado no avanço dos recursos de monitoramento de IA em toda a região, colaborando com entidades locais para garantir relatórios mais abrangentes de incidentes relacionados à IA. Por meio dessa colaboração, os amplos recursos da OCDE, incluindo seu banco de dados de mais de 1.000 políticas de IA de 70 países, serão enriquecidos com informações valiosas do Oriente Médio. Esses esforços fazem parte de uma iniciativa mais ampla para apoiar a coleta e o compartilhamento de métricas de IA globalmente, ajudando os países a abordar coletivamente as oportunidades e os desafios impostos pela IA.

O Monitor de Incidentes de IA (AIM) da OCDE foi projetado para documentar incidentes e perigos relacionados à IA, fornecendo aos formuladores de políticas, profissionais de IA e partes interessadas globais insights importantes sobre os riscos e danos representados pelos sistemas de IA. Ele desempenha um papel essencial na identificação de padrões de risco e na promoção de uma compreensão coletiva da natureza multifacetada dos incidentes relacionados à IA. Essa colaboração entre a SDAIA e a OCDE é um passo significativo para garantir sistemas de IA confiáveis que se alinhem aos padrões internacionais.

O Oriente Médio, uma região cada vez mais envolvida no desenvolvimento e regulamentação da IA, tem dados limitados disponíveis sobre incidentes e políticas de IA. Por meio deste MoU, a Arábia Saudita, representada pela SDAIA, está adotando uma abordagem proativa para resolver essa lacuna. Ao trabalhar em estreita colaboração com a OCDE, o país procura melhorar o monitoramento de políticas de IA e a comunicação de incidentes, garantindo que os países de língua árabe possam contribuir ativamente e se beneficiar do cenário global de IA.

FONTE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)