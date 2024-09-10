SDAIA與經濟合作暨發展組織簽署備忘錄，加強中東人工智能事件監控

沙特阿拉伯利雅德2024年9月11日 /美通社/ -- 沙特數據與人工智能管理局（SDAIA）與經濟合作暨發展組織（OECD）簽署諒解備忘錄。這項策略合作夥伴關係旨在加強中東國家的人工智能事件監控，並透過實施OECD人工智能事件監測系統（AI Incidents Monitor；簡稱「AIM」）追蹤阿拉伯語數據來改善人工智能發展的追蹤。

該備忘錄在目前於利雅德舉行的第三屆全球人工智能峰會（GAIN）期間簽署，峰會雲集來自世界各地的人工智能領袖、專家和行業專才。

備忘錄旨在透過與當地實體合作，以確保更全面地報告人工智能相關事件，以提高整個地區的人工智能監控能力。透過這項合作，OECD的廣泛資源，包括70個國家1000多個人工智能政策的數據庫，將配合中東的寶貴見解得以豐富。這些努力是一項更廣泛的倡議的一部分，旨在支持全球人工智能指標收集和共享，幫助各國集體解決人工智能帶來的機遇和挑戰。

OECD人工智能事件監測系統（AI Incidents Monitor；簡稱「AIM」）旨在記錄人工智能事件和危害，為政策制定者、人工智能從業員和全球利益相關者提供對人工智能系統所造成的風險和傷害的重要見解。系統在識別風險模式並促進對人工智能相關事件的多面性質的集體理解方面扮演至關重要的角色。SDAIA與OECD之間的合作是確保可靠人工智能系統符合國際標準的重要步驟。

中東是一個越來越多參與人工智能開發和監管的地區，有關人工智能事件和政策的數據有限。透過這份備忘錄，由SDAIA代表的沙特阿拉伯正採取積極的方法來彌補這個差距。透過與OECD密切合作，沙特阿拉伯旨在加強人工智能政策監控和事件報告，確保阿拉伯語國家可以積極為全球人工智能環境作出貢獻並從中受益。

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SOURCE Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)