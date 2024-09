SDAIA lança uma iniciativa para promover pesquisas e aplicações éticas de inteligência artificial

RIADE, Arábia Saudita, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Saudi Data and AI Authority (SDAIA) lançou hoje uma iniciativa pioneira para promover pesquisas e aplicações éticas de inteligência artificial. Este grande anúncio foi feito paralelamente à terceira edição do Global AI Summit, atualmente acontecendo em Riade. Desenvolvido em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o projeto inovador está determinado a estabelecer um novo padrão no cenário global de IA, enfatizando o compromisso do país com a inovação responsável.

O Segmento Ministerial de Alto Nível sobre Ética e Governança em IA será organizado no Global AI Summit (GAIN) 2024. O programa promove o compartilhamento de conhecimentos e melhores práticas para a integração de padrões éticos no desenvolvimento da inteligência artificial. Ele também busca fornecer uma estrutura abrangente para avaliar a maturidade ética dos sistemas de IA, facilitar a colaboração para promover pesquisas e aplicações éticas e promover a IA responsável em escala global por meio de deliberações impactantes e harmonização de estratégias.

A iniciativa tem como alvo uma gama diversificada de partes interessadas, incluindo formuladores de políticas, funcionários do governo, pesquisadores, acadêmicos, desenvolvedores e engenheiros de IA, líderes corporativos, gerentes de negócios, tomadores de decisão e instituições acadêmicas e de pesquisa. O objetivo é criar uma plataforma para discutir o futuro da IA e explorar como as aplicações modernas podem ajudar no desenvolvimento de políticas, melhorar os ambientes de pesquisa, promover o crescimento dos negócios e influenciar vários aspectos da vida. Um dos principais focos do projeto é promover o desenvolvimento ético e responsável e o uso da inteligência artificial em consonância com os valores nacionais.

A sessão destacará as principais iniciativas em nível internacional lideradas pelos países participantes e fóruns globais. Serão apresentados insights dos primeiros países que estão traduzindo os princípios éticos da Recomendação da UNESCO sobre a Ética da IA em políticas exequíveis por meio de sua ferramenta de implementação, a Metodologia de Avaliação de Prontidão (RAM). Quase 60 países já estão participando do exercício de RAM, avaliando reformas e políticas legais, bem como as dimensões social, cultural, econômica, educacional, científica e de infraestrutura em relação à IA.

A iniciativa também reflete a revelação do Relatório Nacional da Arábia Saudita, desenvolvido por meio da Metodologia de Avaliação de Prontidão da UNESCO, uma ferramenta de implementação da Recomendação da UNESCO sobre a Ética da IA.

A colaboração a nível regional e sub-regional permite que os países formem alianças e abordem em conjunto os desafios e oportunidades exclusivos da região. Para uma implementação eficaz da Recomendação da UNESCO sobre a Ética da Inteligência Artificial, a UNESCO também conta com plataformas de políticas regionais. Nesta ocasião, serão divulgados os resultados da implementação da Recomendação da UNESCO por meio da Metodologia de Avaliação de Prontidão na Arábia Saudita.

O programa recém-lançado faz parte de um esforço colaborativo para promover sistemas de IA, desenvolver padrões éticos que orientem o uso de aplicativos de IA e garantir que essas tecnologias se alinhem aos valores religiosos, humanos e morais, protegendo o bem-estar familiar e social. Ele também reflete o compromisso da SDAIA em trabalhar com instituições internacionais para promover o uso ético da IA e alcançar objetivos compartilhados no desenvolvimento de dados e estratégias de IA que apoiem o crescimento e a sustentabilidade da sociedade.

Como órgão responsável pelo desenvolvimento de tecnologias de dados e inteligência artificial no país, a SDAIA incentiva as autoridades relevantes a implementar as melhores práticas éticas em alinhamento com os valores e a ética da sociedade saudita. Também apoia a promoção de pesquisas e formulação de políticas que promovam o investimento no campo, ao mesmo tempo em que promove economias baseadas em dados e inteligência artificial em escala global.

