SDAIA推出推動道德人工智能研究和應用的倡議

沙特阿拉伯利雅德2024年9月11日 /美通社/ -- 沙特數據和人工智能管理局(SDAIA)今天推出一項開創計劃,以推動道德人工智能研究和應用。這項重大公告適逢目前於利雅德舉行的第三屆全球人工智能峰會期間發佈。這項突破性項目與聯合國教科文組織(UNESCO)合作開發,旨在全球人工智能環境中設立新標準,彰顯沙特阿拉伯對負責任創新的承諾。

人工智能倫理與治理高層部長級會議將於2024年全球人工智能峰會(GAIN)期間舉行。該計劃旨在促進共享知識和最佳實踐,並將道德標準融入人工智能的發展過程中。它還旨在提供全面的框架,以評估人工智能系統的道德成熟度,促進合作推動研究和道德應用,並透過有影響力的考量和協調策略,在全球範圍內推動負責任的人工智能。

該計劃針對各類持份者,包括政策制定者、政府官員、研究人員、學者、人工智能開發人員和工程師、企業領袖、業務經理、決策者,以及研究機構和學術機構。它旨在創建一個平台,用於討論人工智能的未來,探索現代應用如何促進政策制定、改善研究環境、推動業務增長,並影響生活的各個方面。該項目的重點是促進人工智能的道德與負責任發展及應用,確保其符合各國的價值觀。

會議將揭示參與國家主導的國際主要措施,以及全球論壇的相關討論。項目將涵蓋首批國家如何利用實施工具「準備度評估方法」(Readiness Assessment Methodology,簡稱「RAM」),將聯合國教科文組織《人工智能倫理建議》(UNESCO Recommendation on the Ethics of AI)中的道德原則轉化為可行政策的見解。近60個國家已經參與了RAM工作,對法律改革和政策進行了評估,並涵蓋了與人工智能相關的社會、文化、經濟、教育、科學和基礎建設等方面。

該計劃亦將公布沙特阿拉伯國家報告。該報告利用聯合國教科文組織《人工智能倫理建議》的實施工具「準備度評估方法」(Readiness Assessment Methodology,簡稱「RAM」)編制。

區域和次區域層面的合作使各國能夠組建聯盟,共同應對該地區獨有的挑戰和機遇。為了有效實施聯合國教科文組織的《人工智能倫理建議》,聯合國教科文組織還依賴區域政策平台。適逢其會,主辦方將公布沙特阿拉伯利用「準備度評估方法」實施聯合國教科文組織建議的結果。

這項新推出的計劃是合作努力的一部分,旨在推進人工智能系統的發展,制定指導人工智能應用的道德標準,並確保這些技術與宗教、人類及道德價值觀相符,同時保護家庭和社會福祉。它還體現了SDAIA對與國際機構合作的承諾,旨在促進人工智能的道德使用,實現共同目標,並支援社會成長和可持續發展的數據與人工智能策略。

作為沙特阿拉伯數據和人工智能技術開發的負責機構,SDAIA鼓勵相關當局實施符合沙特社會價值觀和倫理的合乎道德最佳實踐。它還支持促進研究和政策制定,以吸引該領域的投資,同時在全球範圍內推動數據驅動的經濟和人工智能發展。

