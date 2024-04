SEIDOR, MELHOR PARCEIRO MUNDIAL DA SAP POR VOLUME DE VENDAS MULTISETORIAL, MIDMARKET E PMEs

A consultoria tecnológica ganha em diferentes categorias de vendas nos SAP Pinnacle Awards, que são o mais alto reconhecimento que a SAP concede anualmente aos seus parceiros, a nível mundial

HOUSTON, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A SEIDOR, consultoria especializada em serviços e soluções tecnológicas, foi reconhecida pela SAP com três prêmios no Pinnacle Awards, o mais alto reconhecimento que a SAP concede anualmente aos seus parceiros em âmbito global. Estes valorizaram o desempenho excepcional da SEIDOR na comercialização de soluções SAP ('Sales Success').

Agustin Duran, CEO SEIDOR Brasil

A SEIDOR alcançou o reconhecimento máximo nos SAP Pinnacle Awards como melhor parceiro global na obtenção de vendas ou 'Sales Success' de soluções SAP, nas categorias Midmarket, Cross Segment e PMEs. Entre os aspectos relacionados à SEIDOR, que lhe valeram os prêmios, estão sua capacidade de aumentar as vendas, a satisfação de seus clientes, a capacidade de inovação e o compromisso mantido com a SAP e seu ecossistema de parceiros.

Entre os 'Sales Success', destaca-se a obtenção do prêmio na categoria 'Cross Segment', que reconhece a SEIDOR com uma capacidade de implantar soluções SAP em uma ampla gama de segmentos de mercado, identificando e aproveitando oportunidades de negócio em múltiplos setores.

Além disso, a SEIDOR foi finalista nas categorias 'Intelligent Enterprise Value Realization' e 'Customer Success Management', reafirmando sua posição como líder na entrega de valor ao cliente.

O CEO da SEIDOR no Brasil, Agustín Durán, expressou sua satisfação pela conquista dos reconhecimentos e destacou que "a obtenção destes prêmios é um estímulo para continuar crescendo no Brasil e colocar toda nossa experiência e capacidade a serviço das empresas brasileiras".

Neste sentido, Christian Klein, CEO e Membro do Conselho Executivo da SAP, assegurou que "os SAP Pinnacle Awards destacam as contribuições sobressalentes de nosso ecossistema ao longo de toda a cadeia de valor do cliente".

5.000 consultores SAP

O compromisso da SEIDOR como um de seus principais parceiros a nível mundial da SAP também se concretiza em sua equipe de mais de 5.000 consultores especializados nesta tecnologia, distribuídos em 45 países onde a consultoria tecnológica tem presença direta. Nestes países, a SEIDOR coloca à disposição dos clientes seu profundo conhecimento nas soluções SAP, bem como as atualizações sobre as últimas tendências e avanços nesta tecnologia.

Informações adicionais:

Relação de vencedores e finalistas dos SAP Pinnacle Awards (SAP): https://www.sap.com/partners/pinnacle-awards/finalists-winners.html

Fuente: SEIDOR

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2396382/SEIDOR.jpg

FONTE SEIDOR