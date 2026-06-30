Sem console? Sem problema: Smart TVs LG trazem principais games até você

Processadores Alpha em TVs LG rodam o catálogo do Xbox Game Pass direto da nuvem, com visual incrível e sem precisar de aparelho extra

LG Enhances Gaming Ecosystem With Gaming Portal Power Up, Cloud Gaming Innovation | LG Global

SÃO PAULO, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A necessidade de adquirir um console dedicado para ter acesso a jogos de alta qualidade é uma barreira que ficou no passado. A LG Electronics reforça que suas Smart TVs LG são tudo o que você precisa para a diversão. Com o aplicativo Xbox Cloud Gaming integrado ao sistema webOS 25, basta ligar a TV, conectar um controle e dar o play.

TV LG

O grande trunfo aqui não é apenas ter o aplicativo "instalado", mas sim a potência da TV para rodar esses jogos. Os processadores α (Alpha) funcionam como um "turbo" para jogos via streaming. Eles usam AI para realizar um upscale de imagem de FullHD, padrão nativo dos serviços de jogos em nuvem, para 4K, e garantir que a imagem chegue limpa, nítida e fluida, com a tecnologia LG trabalhando nos bastidores para que o visual do jogo seja impecável.

Na prática, isso transforma a sua sala em uma central de entretenimento completa. Com os painéis OLED, que têm pixels que se autoiluminam, você ganha cores vivas e um preto perfeito que nenhum monitor comum entrega. Além disso, a resposta da tela é instantânea (0,1ms), acabando com aquele atraso chato (lag) entre apertar o botão e a ação acontecer na tela. É a performance de um setup gamer, mas com a simplicidade de assistir a uma série.

"A ideia é descomplicar a vida de quem gosta de jogar. Hoje, a melhor tela para ver filmes também é o seu melhor videogame, sem você precisar comprar o videogame", comenta Diego Oliveira, gerente de televisores na LG Electronics Brasil. "A gente uniu a facilidade da nuvem com a qualidade de imagem absurda da LG. O usuário só precisa se preocupar em escolher o que vai jogar, sem barreiras e sem custos extras com hardware."

Tudo isso acontece dentro do Gaming Portal do sistema webOS 25, que deixa a experiência ainda mais fácil. O menu organiza seus jogos, conecta seu controle Bluetooth favorito num instante e já ajusta o som e a imagem automaticamente para o modo game. Sua sala vira uma estação de jogos completa, mas sem a bagunça.

Com a linha de Smart TVs LG, o futuro dos games é agora: mais prático, mais bonito e acessível para todo mundo.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

LG na Infocomm 2026

A Infocomm é a maior feira de tecnologia audiovisual do hemisfério ocidental, reunindo líderes globais, profissionais da indústria e as principais marcas para apresentar tendências, inovações e soluções em displays, sinalização digital, sistemas integrados e experiências visuais imersivas. A LG Electronics, reconhecida mundialmente por sua expertise em tecnologia de displays e soluções corporativas, participa como uma das grandes protagonistas do evento, reafirmando seu compromisso em redefinir a integração entre inovação e funcionalidade em diversas aplicações comerciais e residenciais.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil