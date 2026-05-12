Série documental compartilha insights sobre as principais forças motrizes por trás do desenvolvimento de alta qualidade da China

Notícias fornecidas por

People's Daily

12 mai, 2026, 02:29 GMT

PEQUIM, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Um relatório do People's Daily.

Uma série de documentários intitulada "China na Cadeia: Conectando o Mundo" foi publicada recentemente. Com insights de especialistas renomados, a série fornece uma visão geral panorâmica de 30 campos-chave, desde a fabricação de máquinas inteligentes de perfuração de túneis (TBM) até a economia de baixa altitude.

Continue Reading

Entrega transfronteiriça redefine a velocidade para produtos frescos

A entrega transfronteiriça de produtos frescos atingiu um nível de eficiência sem precedentes na China, com as mercadorias agora chegando aos consumidores em 48 horas.

A China Eastern Air Logistics, uma das principais prestadoras de serviços de logística aérea do país, entrega cerejas chilenas e salmão norueguês aos consumidores chineses em 30 a 36 horas, facilitando o comércio global de produtos frescos.

Os trens de carga de cadeia de frio na Ferrovia China-Laos percorrem mais de 1.000 quilômetros em apenas 10 horas, transportando mais de 72,5 milhões de toneladas de mercadorias no total nos últimos quatro anos e melhorando a conectividade em todo o Sudeste Asiático.

Maravilhas da tecnologia mergulham no mar e voam para o céu

Navegando por milhares de toneladas de água do mar e um complexo labirinto geológico, a TBM "Shenjiang No.1" da China completou uma travessia precisa de 100 metros de profundidade do Túnel do Estuário do Rio Pérola, aumentando a conectividade da rede ferroviária de alta velocidade do país.

Capturando 70% do mercado global de drones, a economia de baixa altitude da China deve atingir 3,5 trilhões de yuans ($ 510 bilhões) até 2035. Com aplicações que vão do turismo ao resgate médico, diversos cenários estão surgindo rapidamente, destacando a mudança da China de um exportador de produtos para um co-construtor de regras e um definidor de padrões no setor.

Fábricas inteligentes e manufatura inteligente aceleram o alcance global de veículos

Em Liuzhou, fábricas inteligentes de estilo insular estão transformando a produção tradicional, encurtando os ciclos de entrega de veículos e cortando os custos de fabricação em 30%. Enquanto isso, uma cadeia industrial totalmente robótica está tomando forma à medida que um ecossistema inteligente orientado para a ASEAN emerge na cidade.

Em Wuxi, um novo veículo elétrico de duas rodas sai da linha de produção a cada 35 segundos, e uma média de 2,4 unidades são exportadas a cada minuto. Carinhosamente apelidados de "burros elétricos", esses veículos elétricos de duas rodas se tornaram uma visão da moda pelas ruas de todo o mundo.

Cada um desses vídeos fornece uma visão única da rede industrial cada vez mais interconectada da China, ilustrando o caminho do país para o desenvolvimento de alta qualidade.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=mqlOQU832X0
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=YZxakS27CmQ
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=X5MWQEBoY0U
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=X1bYrOjdrCM
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=4y93anVQOks
Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=RGbmzXBzRlw

FONTE People's Daily