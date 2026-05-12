Série documental compartilha insights sobre as principais forças motrizes por trás do desenvolvimento de alta qualidade da China BRAZIL - Portuguese MEXICO - Spanish People's Daily 12 mai, 2026, 02:29 GMT Partilhar este artigo Partilhar este artigo PEQUIM, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Um relatório do People's Daily. Uma série de documentários intitulada "China na Cadeia: Conectando o Mundo" foi publicada recentemente. Com insights de especialistas renomados, a série fornece uma visão geral panorâmica de 30 campos-chave, desde a fabricação de máquinas inteligentes de perfuração de túneis (TBM) até a economia de baixa altitude. Continue Reading

China Eastern Air Logistics Speed Speed Trens de carga de cadeia fria na Ferrovia China-Laos Speed Speed Shenjiang No.1 Speed Speed A mudança da China de um exportador de produtos para um cocriador de regras e um definidor de padrões Speed Speed Liuzhou, fábricas inteligentes em estilo de ilha Speed Speed Wuxi, um novo veículo elétrico de duas rodas sai da linha de produção Speed Speed

Entrega transfronteiriça redefine a velocidade para produtos frescos

A entrega transfronteiriça de produtos frescos atingiu um nível de eficiência sem precedentes na China, com as mercadorias agora chegando aos consumidores em 48 horas.

A China Eastern Air Logistics, uma das principais prestadoras de serviços de logística aérea do país, entrega cerejas chilenas e salmão norueguês aos consumidores chineses em 30 a 36 horas, facilitando o comércio global de produtos frescos.

Os trens de carga de cadeia de frio na Ferrovia China-Laos percorrem mais de 1.000 quilômetros em apenas 10 horas, transportando mais de 72,5 milhões de toneladas de mercadorias no total nos últimos quatro anos e melhorando a conectividade em todo o Sudeste Asiático.

Maravilhas da tecnologia mergulham no mar e voam para o céu

Navegando por milhares de toneladas de água do mar e um complexo labirinto geológico, a TBM "Shenjiang No.1" da China completou uma travessia precisa de 100 metros de profundidade do Túnel do Estuário do Rio Pérola, aumentando a conectividade da rede ferroviária de alta velocidade do país.

Capturando 70% do mercado global de drones, a economia de baixa altitude da China deve atingir 3,5 trilhões de yuans ($ 510 bilhões) até 2035. Com aplicações que vão do turismo ao resgate médico, diversos cenários estão surgindo rapidamente, destacando a mudança da China de um exportador de produtos para um co-construtor de regras e um definidor de padrões no setor.

Fábricas inteligentes e manufatura inteligente aceleram o alcance global de veículos

Em Liuzhou, fábricas inteligentes de estilo insular estão transformando a produção tradicional, encurtando os ciclos de entrega de veículos e cortando os custos de fabricação em 30%. Enquanto isso, uma cadeia industrial totalmente robótica está tomando forma à medida que um ecossistema inteligente orientado para a ASEAN emerge na cidade.

Em Wuxi, um novo veículo elétrico de duas rodas sai da linha de produção a cada 35 segundos, e uma média de 2,4 unidades são exportadas a cada minuto. Carinhosamente apelidados de "burros elétricos", esses veículos elétricos de duas rodas se tornaram uma visão da moda pelas ruas de todo o mundo.

Cada um desses vídeos fornece uma visão única da rede industrial cada vez mais interconectada da China, ilustrando o caminho do país para o desenvolvimento de alta qualidade.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=mqlOQU832X0

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=YZxakS27CmQ

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=X5MWQEBoY0U

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=X1bYrOjdrCM

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=4y93anVQOks

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=RGbmzXBzRlw

FONTE People's Daily