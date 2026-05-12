La serie documental comparte información sobre las fuerzas impulsoras clave detrás del desarrollo de alta calidad de China MEXICO - Spanish BRAZIL - Portuguese People's Daily 12 may, 2026, 00:49 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo BEIJING, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Informe del Diario del Pueblo. Recientemente se ha publicado una serie documental titulada "China on the Chain: Connecting the World". Con información de reconocidos expertos, la serie ofrece una visión panorámica de 30 campos clave, que abarcan desde la fabricación de tuneladoras inteligentes (tuneladoras) hasta la economía de baja altitud. Continue Reading

China Eastern Air Logistics Speed Speed Trenes de carga de cadena fría en el ferrocarril China-Laos Speed Speed Shenjiang No. 1 Speed Speed El cambio de China de un exportador de productos a un constructor conjunto de reglas y un fijador de estándares Speed Speed Liuzhou, fábricas inteligentes de estilo isleño Speed Speed Wuxi, un nuevo vehículo eléctrico de dos ruedas sale de la línea de producción Speed Speed

La entrega transfronteriza redefine la velocidad de los productos frescos

La entrega transfronteriza de productos frescos ha alcanzado un nivel de eficiencia sin precedentes en China, con productos que ahora llegan a los consumidores en 48 horas.

China Eastern Air Logistics, uno de los principales proveedores de servicios de logística aérea del país, entrega cerezas chilenas y salmón noruego a los consumidores chinos en un plazo de 30 a 36 horas, lo que facilita el comercio mundial de productos frescos.

Los trenes de carga de la cadena de frío en el ferrocarril China-Laos viajan más de 1.000 kilómetros en solo 10 horas, transportando más de 72,5 millones de toneladas de mercancías en total en los últimos cuatro años y mejorando la conectividad en todo el sudeste asiático.

Las maravillas de la tecnología se sumergen bajo el mar y se elevan hacia el cielo

Navegando a través de miles de toneladas de agua de mar y un complejo laberinto geológico, la tuneladora china "Shenjiang No.1" completó un cruce preciso de 100 metros de profundidad del Pearl River Estuary Tunnel, mejorando la conectividad de la red ferroviaria de alta velocidad del país.

Al capturar el 70 por ciento del mercado mundial de drones, se prevé que la economía de baja altitud de China alcance los 3,5 billones de yuanes ($ 510 mil millones) para 2035. Con aplicaciones que van desde el turismo hasta el rescate médico, están surgiendo rápidamente diversos escenarios, lo que destaca el cambio de China de exportador de productos a coconstructor de reglas y creador de estándares en la industria.

Las fábricas inteligentes y la fabricación inteligente aceleran el alcance global de los vehículos

En Liuzhou, las fábricas inteligentes de estilo isleño están transformando la producción tradicional, acortando los ciclos de entrega de vehículos y reduciendo los costes de fabricación en un 30 por ciento. Mientras tanto, una cadena industrial totalmente robótica está tomando forma a medida que emerge un ecosistema inteligente orientado a la ASEAN en la ciudad.

En Wuxi, un nuevo vehículo eléctrico de dos ruedas sale de la línea de producción cada 35 segundos, y se exporta un promedio de 2,4 unidades cada minuto. Cariñosamente apodados "burros eléctricos", estos vehículos eléctricos de dos ruedas se han convertido en un espectáculo de moda que recorre las calles de todo el mundo.

Cada uno de estos videos proporciona una visión única de la red industrial cada vez más interconectada de China, ilustrando el camino del país hacia el desarrollo de alta calidad.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=mqlOQU832X0

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YZxakS27CmQ

Video - https://www.youtube.com/watch?v=X5MWQEBoY0U

Video - https://www.youtube.com/watch?v=X1bYrOjdrCM

Video - https://www.youtube.com/watch?v=4y93anVQOks

Video - https://www.youtube.com/watch?v=RGbmzXBzRlw

FUENTE People's Daily