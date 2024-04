Shanghai Electric lança o relatório ESG, destacando as conquistas de desenvolvimento sustentável em 2023

O consumo de carvão padrão é reduzido em 3.234 toneladas, com emissões de CO2 reduzidas em 8.409 toneladas. O uso de água diminuiu em 40%.

O investimento da empresa em proteção ambiental aumentou para 70 milhões de RMB.

A Shanghai Electric continua liderando em tecnologia verde, alcançando vários avanços em inovação tecnológica de baixo carbono, com o investimento em P&N (Pesquisa e Negócios) atingindo um recorde de cinco anos.

XANGAI, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) anunciou que a empresa publicou a edição de 2023 de seu relatório ambiental, social e de governança, que destaca seus mais recentes esforços na direção da sustentabilidade em suas operações corporativas ao longo do ano. O mais novo relatório, o oitavo desde o primeiro, lançado em 2016, oferece uma visão geral dos marcos tecnológicos da Shanghai Electric em suas três principais áreas de negócios – equipamentos de energia, equipamentos industriais e serviços integrados - por meio dos quais a empresa ajuda a facilitar a transformação verde e de baixo carbono em países como China, Paquistão e Emirados Árabes Unidos.

A Shanghai Electric lançou a Campanha de Doação do Ramadã 2024, fornecendo arroz, farinha, óleo de coco e grão-de-bico, além de outras necessidades diárias para os moradores que comemoram o Eid al-Fitr.

"Na Shanghai Electric, priorizamos a inovação em tecnologia verde, acelerando o desenvolvimento de baixo carbono e, ao mesmo tempo, concentrando-nos no investimento ecológico como parte de nosso esforço para fortalecer nosso papel no enfrentamento das questões climáticas globais. No ano passado, expandimos a cooperação para projetos verdes que abrangem transporte, energia e infraestrutura, ajudando a estimular o crescimento econômico com o mínimo de impacto ambiental. Em 2023, a Shanghai Electric continuou adotando medidas para apoiar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, fomentando o intercâmbio internacional sobre a crise climática ao apoiar a COP28 e fazendo uma contribuição eficaz para a descarbonização", afirmou Wu Lei, presidente da Shanghai Electric.

Avanço significativo rumo à sustentabilidade impulsionado pela inovação tecnológica.

No último ano, a Shanghai Electric intensificou os investimentos para desenvolver novas tecnologias e produtos para impulsionar a descarbonização e a proteção do clima global. Em 2023, os gastos da empresa em pesquisa e desenvolvimento (P&D) atingiram 5,381 bilhões de RMB, o valor mais alto dos últimos cinco anos. O mais recente empreendimento da Shanghai Electric em tecnologia de heterojunção (HJT) e módulos bifaciais tipo N reforçou seu portfólio de produtos solares, com o percentual de investimento em P&N aumentando para 33,5%. O lançamento de uma série de novos produtos em 2023, que inclui a turbina eólica offshore de 16 MW alimentada pela plataforma Poseidon, o sistema de armazenamento de energia de fluxo líquido de vanádio em contêineres de 500 kW e o eletrolisador alcalino de 2.000 Nm3/H impulsionou ainda mais a proeza tecnológica da Shanghai Electric. Os esforços de P&N permitiram que a empresa adquirisse 2.931 patentes.

"2023 marcou um ano de inovação para a Shanghai Electric. Acreditamos que a tecnologia é a principal força produtiva que impulsiona nossos negócios, por isso estamos fortalecendo nossa posição no setor de energia verde, concentrando-nos no desenvolvimento de equipamentos de energia, equipamentos industriais e serviços integrados para promover a transformação e atualização industrial", disse Liu Ping, presidente da Shanghai Electric.

Em 2023, a Shanghai Electric aproveitou suas vantagens estratégicas e sua experiência no setor para fornecer soluções verdes para mais empresas industriais e de energia, contribuindo para a transformação e o desenvolvimento verde de baixo carbono. A Shanghai Electric participou da construção da primeira usina nuclear de quarta geração do mundo e de uma unidade geradora a carvão com reaquecimento duplo ultra-supercrítico que renova o recorde mundial de baixo consumo de carvão. Além disso, o projeto de referência da Shanghai Electric, o primeiro projeto flutuante de integração eólica-pesqueira do mundo, foi concluído no ano, com suas soluções capacitando a transformação verde para a China, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Sérvia, Malásia, Reino Unido, Uzbequistão e muito outros países.

Diversos caminhos profissionais fortalecem o desenvolvimento da carreira dos funcionários

Shanghai Electric constantemente aprimora oportunidades de aprendizado e avanço na carreira para seus trabalhadores, oferecendo programas de atualização e reciclagem para beneficiar seus funcionários. A empresa promove uma cultura de inclusão, garantindo o crescimento contínuo e a adaptabilidade de sua força de trabalho em um cenário global em rápida mudança. Em 2023, a empresa organizou seminários e programas de treinamento para trabalhadores gerenciais e técnicos de meia-idade e jovens, emitiu um whitepaper sobre gestão de saúde ocupacional, tomou medidas para fortalecer a conscientização sobre segurança no local de trabalho e sediou uma variedade de atividades projetadas para enriquecer as experiências dos funcionários e melhorar sua empregabilidade.

Apoiando o desenvolvimento comunitário e melhorando os meios de vida locais

Em 2023, a Shanghai Electric investiu 30,433 bilhões de RMB (renminbi) para apoiar a construção rural na China, com doações feitas pela empresa e suas subsidiárias para aprimorar a infraestrutura e os meios de vida locais, alcançando 5,088 milhões de RMB. Em Dubai, a Shanghai Electric trabalhou com comunidades locais para desenvolver um sistema de gestão de HSE (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) com o objetivo de melhorar o ambiente ecológico e a biodiversidade em áreas próximas ao Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Para as comunidades próximas à mina de carvão e ao projeto de energia integrados de Thar, no Paquistão, que foram afetadas por desastres naturais, a Shanghai Electric forneceu condicionadores de ar e computadores, e construiu um hospital de 10.000 metros quadrados, apelidado de "hospital móvel" pelos moradores locais. Durante o Eid al-Fitr 2024, a Shanghai Electric também doou alimentos e vegetais para vilarejos vizinhos como parte de sua iniciativa de conectar comunidades locais e promover o multiculturalismo.

Acesse https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2024/04/28//101437.pdf para ler mais sobre o relatório.

