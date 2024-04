HANNOVER, Alemanha, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez em cinco anos, a Shanghai Electric ("a empresa") (SEHK:2727, SSE:601727) está retornando à Hannover Messe, a principal feira industrial do mundo, trazendo suas soluções inovadoras de equipamentos industriais para colegas do setor europeu e global, juntamente com suas soluções exclusivas de equipamentos de energia. No evento de cinco dias, a Shanghai Electric estará expondo no Hall 12, estande D66 do Centro de Exposições de Hannover, onde a empresa mostrará seus recursos para impulsionar a transformação e automação de energia industrial sob o tema "Energize Your Industrial Automation" (Energize Sua Automação Industrial, em português).

Hannover Messe 2024: Shanghai Electric apresenta soluções industriais avançadas com sua solução integrada de equipamentos de energia (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

De sistemas de energia de ponta a parques industriais com emissão zero de carbono, bem como linhas de fabricação inteligentes e acionamentos industriais eficientes, os participantes poderão testemunhar as mais recentes soluções e conquistas tecnológicas da empresa em várias dimensões.

Inovação na vanguarda: A Shanghai Electric também apresentará soluções de energia inteligente pioneiras para o desenvolvimento sustentável global.

A Empresa está apresentando suas comprovadas soluções de equipamentos de energia sustentável para a indústria, incluindo:

Turbina eólica offshore de 16 MW+ : As turbinas eólicas offshore flutuantes de 16 MW+, juntamente com a plataforma Poseidon, apresentam mais de 40 melhorias tecnológicas-chave em adaptabilidade em comparação com as turbinas eólicas offshore fixas. Esses avanços garantem desempenho confiável em ambientes complexos, com vantagens principais em confiabilidade, manutenção inteligente e escalabilidade modular.

: As turbinas eólicas offshore flutuantes de 16 MW+, juntamente com a plataforma Poseidon, apresentam mais de 40 melhorias tecnológicas-chave em adaptabilidade em comparação com as turbinas eólicas offshore fixas. Esses avanços garantem desempenho confiável em ambientes complexos, com vantagens principais em confiabilidade, manutenção inteligente e escalabilidade modular. Solução integrada de energia fotovoltaica (PV) : A Empresa está apresentando uma série de soluções de integração de PV adequadas para vários cenários, incluindo geração de energia solar combinada com PV e térmica, armazenamento de energia térmica solar, dessalinização solar e aquecimento solar térmico econômico, juntamente com os equipamentos e soluções necessários. O notável projeto-piloto de sua assinatura de geração de energia híbrida PV de 950 MW em Dubai inclui uma torre CSP (concentrated solar power) de 100 MW, três usinas CSP de calha parabólica de 200 MW e 250 MW de capacidade PV.

: A Empresa está apresentando uma série de soluções de integração de PV adequadas para vários cenários, incluindo geração de energia solar combinada com PV e térmica, armazenamento de energia térmica solar, dessalinização solar e aquecimento solar térmico econômico, juntamente com os equipamentos e soluções necessários. O notável projeto-piloto de sua assinatura de geração de energia híbrida PV de 950 MW em inclui uma torre CSP (concentrated solar power) de 100 MW, três usinas CSP de calha parabólica de 200 MW e 250 MW de capacidade PV. Diversas soluções de armazenamento de energia : Atendendo aos mercados internacionais com exibições abrangentes de várias formas de armazenamento de energia, como armazenamento de energia em volante de inércia, baterias de lítio e tecnologias de bateria de fluxo, entre outras. Por meio de sua abordagem proativa em várias direções, ela é capaz de oferecer um serviço completo para várias opções superiores de armazenamento e equipamentos e serviços integrados para compensação de energia reativa. Utilizando os benefícios integrados de vários tipos de equipamentos, ela tem como objetivo combater a instabilidade da energia eólica e solar, oferecendo uma variedade de equipamentos e soluções tecnológicas de armazenamento de energia para o despacho da rede e o aprimoramento da estabilidade.

: Atendendo aos mercados internacionais com exibições abrangentes de várias formas de armazenamento de energia, como armazenamento de energia em volante de inércia, baterias de lítio e tecnologias de bateria de fluxo, entre outras. Por meio de sua abordagem proativa em várias direções, ela é capaz de oferecer um serviço completo para várias opções superiores de armazenamento e equipamentos e serviços integrados para compensação de energia reativa. Utilizando os benefícios integrados de vários tipos de equipamentos, ela tem como objetivo combater a instabilidade da energia eólica e solar, oferecendo uma variedade de equipamentos e soluções tecnológicas de armazenamento de energia para o despacho da rede e o aprimoramento da estabilidade. Integração de energia de hidrogênio : Demonstração dos principais produtos de produção de H 2 por eletrólise PEM juntamente com o equipamento de eletrólise de água alcalina, bem como uma solução integrada de sistema "produzir-armazenar-transferir-usar".

: Demonstração dos principais produtos de produção de H por eletrólise PEM juntamente com o equipamento de eletrólise de água alcalina, bem como uma solução integrada de sistema "produzir-armazenar-transferir-usar". Soluções abrangentes de energia para o ciclo de vida de transmissão e distribuição : A exposição exibiu as principais áreas cobertas pelos atuais equipamentos de transmissão e distribuição de energia de 1000 kV ou menos, incluindo transformadores, fios e cabos, componentes de interruptores, eletrônica de potência, conjuntos completos de painéis de distribuição e subestações do tipo caixa. Ele formou um sistema completo de cadeia industrial com equipamentos primários e secundários inteligentes, ecológicos e digitais, projeto e engenharia integrados e serviços profissionais.

: A exposição exibiu as principais áreas cobertas pelos atuais equipamentos de transmissão e distribuição de energia de 1000 kV ou menos, incluindo transformadores, fios e cabos, componentes de interruptores, eletrônica de potência, conjuntos completos de painéis de distribuição e subestações do tipo caixa. Ele formou um sistema completo de cadeia industrial com equipamentos primários e secundários inteligentes, ecológicos e digitais, projeto e engenharia integrados e serviços profissionais. Construção de Parque Industrial Zero Carbono: Abordar os problemas de fragmentação na construção de parques com emissão zero de carbono por meio de exploração extensiva e liderar parceiros globais para alcançar transições de baixo carbono desde os estágios de planejamento e projeto, passando pela construção, até a operação.

Ultrapassando os limites da fabricação inteligente

A Shanghai Electric está apresentando avanços que ampliam os limites da fabricação inteligente:

Linha de automação de produção de baterias de lítio: : A Shanghai Electric demonstra suas soluções abrangentes fornecidas a usuários globais, incluindo planejamento e projeto para produção de automação de baterias, realização de processos, assistência de energia e controle ambiental. Essas soluções se estendem por todo o ciclo de produção de baterias, desde a produção de pasta de eletrodos de baterias até o revestimento, calandragem e corte, dobragem, laminação, montagem, formação e separação, módulos, Kit de Configuração de Montagem de Embalagem (PACK) e logística, atendendo plenamente aos requisitos de automação, digitalização e inteligência de produção dos clientes.

: A Shanghai Electric demonstra suas soluções abrangentes fornecidas a usuários globais, incluindo planejamento e projeto para produção de automação de baterias, realização de processos, assistência de energia e controle ambiental. Essas soluções se estendem por todo o ciclo de produção de baterias, desde a produção de pasta de eletrodos de baterias até o revestimento, calandragem e corte, dobragem, laminação, montagem, formação e separação, módulos, Kit de Configuração de Montagem de Embalagem (PACK) e logística, atendendo plenamente aos requisitos de automação, digitalização e inteligência de produção dos clientes. Soluções de montagem automatizada para o setor aeroespacial : A Broetje Automation, sob a égide da empresa, apresentou seus robôs colaborativos na feira. Especializada em serviços de montagem automatizada para o setor aeroespacial, a Broetje Automation concentra-se em processos de rebitagem e montagem de grandes peças de aeronaves feitas de metal ou fibra de carbono. Suas ofertas abrangem sistemas automáticos de perfuração e rebitagem, equipamentos para processamento de materiais compostos, serviços para otimizar os fluxos de processos e a integração de linhas de produção, além de serviços essenciais de capacitação.

: A Broetje Automation, sob a égide da empresa, apresentou seus robôs colaborativos na feira. Especializada em serviços de montagem automatizada para o setor aeroespacial, a Broetje Automation concentra-se em processos de rebitagem e montagem de grandes peças de aeronaves feitas de metal ou fibra de carbono. Suas ofertas abrangem sistemas automáticos de perfuração e rebitagem, equipamentos para processamento de materiais compostos, serviços para otimizar os fluxos de processos e a integração de linhas de produção, além de serviços essenciais de capacitação. Componentes industriais básicos : A empresa demonstra rolamentos de cerâmica de alto desempenho para motores de veículos elétricos com o sistema de acionamento P1, que se destacam em ambientes de alta velocidade, suportam altas temperaturas e são resistentes à erosão magnética e elétrica. O sistema HALO, criado a partir de uma liga de titânio de grau 5 de alta resistência para um design leve, é implementado nas corridas de Fórmula 1 para garantir a segurança do motorista, oferecendo uma força de suporte de carga incomparável.

: A empresa demonstra rolamentos de cerâmica de alto desempenho para motores de veículos elétricos com o sistema de acionamento P1, que se destacam em ambientes de alta velocidade, suportam altas temperaturas e são resistentes à erosão magnética e elétrica. O sistema HALO, criado a partir de uma liga de titânio de grau 5 de alta resistência para um design leve, é implementado nas corridas de Fórmula 1 para garantir a segurança do motorista, oferecendo uma força de suporte de carga incomparável. Motores de classe 80 MW para solução de GNL: Uma solução de GNL totalmente elétrica que apresenta um motor síncrono à prova de explosão de frequência variável de velocidade ultra-alta e um inversor regulador de velocidade. O produto foi projetado com eficiência, estabilidade e confiabilidade em mente, o que o torna adequado para uso generalizado em setores como petróleo e gás, petroquímica, energia nova e metalurgia.

Para obter mais informações sobre as soluções apresentadas, visite-nos no Pavilhão 12, Estande D66, no Centro de Exposições de Hannover, ou explore o site da empresa em https://www.shanghai-electric.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2394764/Hannover_Messe_2024_Shanghai_Electric_Debuts_Advanced_Industrial_Solutions_Its.jpg



Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4665393/Shanghai_Electric.jpg

FONTE Shanghai Electric