XANGAI, 14 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) colocou suas soluções de energia verde e industriais sistemáticas sob os holofotes da China Brand Day 2024, a oitava edição da grande exposição realizada em Xangai de 10 a 14 de maio. As soluções expostas mostram as contribuições recentes da Shanghai Electric ao desenvolvimento de energia limpa com os seus avanços tecnológicos que respondem às necessidades regionais, revelando a visão de uma China mais verde, impulsionada pela sua inovação de baixo carbono, concebida para ajudar o país a acelerar em direção à meta de carbono zero.

Soluções de energia verde da Shanghai Electric chegam à exposição China Brand Day, apresentando um cenário remodelado pela tecnologia de energia limpa.

O tema da exposição da Shanghai Electric, que é segmentado em quatro áreas que abrangem a história da marca, inovação tecnológica, energia verde e a iniciativa Belt and Road, apresenta um futuro em que os seres humanos, as indústrias e a natureza prosperam em harmonia, bem como uma perspectiva de progresso sustentável e prosperidade impulsionada por uma nova qualidade de forças produtivas, a nova filosofia de desenvolvimento da China concebida pelo governo para liderar um novo capítulo de crescimento econômico.

Um novo modelo para o desenvolvimento verde e de baixo carbono

No centro da história da marca, a Shanghai Electric retratou de forma criativa projetos industriais e de energia limpa em um cenário exuberante e sereno. A visualização, inspirada na pintura tradicional chinesa "Mil milhas de montanhas e rios", que remonta ao século XII, não apenas oferece aos visitantes a visão de uma perspectiva onde todos os setores podem se beneficiar da tecnologia de baixo carbono, mas também destaca a ambição da Shanghai Electric de assumir a liderança na transformação energética global.

Inovação tecnológica: a espinha dorsal da fabricação de alta qualidade

Destacando a sua capacidade tecnológica, a Shanghai Electric demonstrou as suas soluções e produtos que levam a produção a um novo nível, sublinhando a busca incansável da empresa pela inovação tecnológica. Entre as novidades expostas estão:

O equipamento nuclear possui um vaso de pressão do reator que pesa 1.300 toneladas quando cheio de água.

Centro de retificação de compósitos de alta precisão que possui uma precisão de retificação de 0,0004 mm.

retificação de compósitos de alta precisão que possui uma precisão de retificação de 0,0004 mm. Ladrilho cerâmico resistente a altas temperaturas que pode suportar temperaturas de quase 1400 °C.

Forja em túnel de vento para fabricar material com 9% de níquel que pode operar em temperaturas extremamente baixas de -196 °C.

Energia verde: promovendo uma cadeia industrial sustentável

Sob a bandeira de "energia verde", a Shanghai Electric apresentou seu sistema de geração de energia complementar eólica, solar, armazenamento e hidrogênio, e a solução integrada de fonte, rede, carga e armazenamento, apresentando seus sistemas de energia de nova geração e abrangentes parques industriais de carbono zero que alimentam regiões em todo o mundo. A empresa destacou o sistema de gestão de energia (SGE) que foi implantado em vários projetos ao redor do mundo, juntamente com o seu sistema central e equipamentos para fusão nuclear controlada, que estão na vanguarda do mercado chinês.

Marcas chinesas, compartilhadas globalmente

A Shanghai Electric compartilhou a história da empresa de acelerar o desenvolvimento de energia limpa em colaboração com seus parceiros globais por meio de uma tela interativa, ilustrando vividamente um plano de ação para construir um amanhã mais verde e mais sustentável. No final do ano passado, mais de 140 filiais da Shanghai Electric no exterior foram estabelecidas em 35 países e territórios, realizando mais de 100 projetos que abrangem energia térmica, energia fotovoltaica, energia nuclear, armazenamento de energia, transformação de resíduos em energia, motores de combustão e energia do carvão. Com as suas soluções inovadoras, a Shanghai Electric ajuda a gerar um total de 1,2 trilhões de kWh de eletricidade e a reduzir as emissões de carbono em 35 milhões de toneladas.

De olho no início de uma nova era alimentada por energia limpa, a Shanghai Electric está preparada para estar na vanguarda, concentrando-se em transformações verdes, de baixo carbono e digitais para ampliar os seus negócios e ajudar a China e outros países a alcançarem as metas de baixo carbono. Como líder no campo dos novos equipamentos energéticos e um interveniente crucial na automação de equipamentos de ponta, a Shanghai Electric está sempre explorando as fronteiras da inovação para abrir novas possibilidades dentro do ecossistema industrial.

