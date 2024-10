Shell, Stix e Livelo se unem para facilitar pagamento de abastecimento com pontos

Já presente na Raia, Drogasil, Pão de Açúcar, Extra, C&A e Sodimac, a solução traz ainda mais benefícios para os consumidores otimizarem os gastos do dia a dia

SÃO PAULO e BARUERI, Brasil, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de aumentar as opções de uso dos pontos, oferecendo ainda mais vantagens e economia para o dia a dia dos brasileiros, a Livelo, maior empresa de recompensas do país, e a Stix, maior ecossistema de programas de fidelidade do varejo brasileiro, anunciam que, agora, os clientes Livelo poderão utilizar seus pontos como parte do pagamento em abastecimentos realizados via Shell Box, por meio do PagStix.

Com a parceria, os clientes agora poderão utilizar pontos Livelo para pagar parte de suas compras em todas as marcas parceiras da Stix, como Raia, Drogasil, Pão de Açúcar e Extra, além de C&A e Sodimac, que também integram o ecossistema de fidelidade.

"A parceria com a Stix começou há pouco mais de um ano e os indicadores mostram que estamos no caminho certo. Já são mais de 4 milhões de transações que foram realizadas por mais de 2 milhões de clientes. Essa solução está entre uma das mais utilizadas pelos nossos participantes para resgate de pontos", destaca Marcelino Cruz, diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo. "Com essa iniciativa, nós conseguimos ajudar os consumidores a otimizarem os gastos do dia a dia e trazemos mais um argumento de venda para os estabelecimentos. A expansão da parceria para o Shell Box permite que a Livelo esteja mais presente na rotina dos nossos consumidores, possibilitando que eles vivam melhor com pontos", completa.

A expansão para os postos Shell acontece em um momento estratégico, pós-lançamento do Shell Box Clube, o programa de fidelidade do app Shell Box no Brasil. Estruturado em seis níveis, cada um adaptado a diferentes perfis de consumidores, o programa de fidelidade dá acesso a uma variedade de benefícios, incluindo descontos em combustível, produtos e experiências exclusivos Shell, além de benefícios em parceiros. A funcionalidade PagStix, que permite o uso de pontos Livelo, será implementada gradualmente no app e estará disponível em mais de 4 mil pontos de venda em todo o Brasil até o final de novembro, trazendo ainda mais vantagens para os mais de 48 milhões de clientes Livelo.

"Formar parcerias estratégicas é parte fundamental do nosso objetivo de oferecer um atendimento diferenciado, repleto de benefícios. O Shell Box Clube, com essa nova funcionalidade, reforça nosso compromisso de simplificar o abastecimento e proporcionar valor real aos clientes, atendendo às demandas dos consumidores que buscam mais praticidade e personalização em suas experiências de compra", afirma Ricardo Berni, diretor executivo de Marketing & Digital da Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil. Atualmente, o Shell Box conta com mais de 18 milhões de clientes cadastrados e R$ 11 bilhões em volume de transações.

Para usar PagStix é necessário que o cliente faça parte do Shell Box Clube e tenha a última versão do aplicativo instalada. Depois, basta se dirigir a um posto Shell que tenha Shell Box, abrir o aplicativo, digitar o código da bomba e abastecer. Na hora de pagar, caso o cliente seja elegível, aparecerá uma oferta do PagStix com as opções de usar pontos stix ou Livelo. Ao autorizar o uso de PagStix com pontos Livelo, será realizada uma transferência de pontos Livelo para a Stix e, automaticamente, os pontos Livelo serão convertidos em pontos stix para serem utilizados na compra.

Lançado pela Stix em 2021, o PagStix é um sucesso entre os clientes, sendo responsável por quase 80% das trocas de pontos stix nas lojas físicas. "A possibilidade de usar o PagStix com pontos Livelo nos postos Shell conectados ao Shell Box traz ainda mais economia aos brasileiros. Com a novidade, oferecemos uma maneira fácil e rápida de usar pontos stix e Livelo nas compras do dia a dia de grande parte dos brasileiros: farmácias, supermercados e, agora, também nos postos de gasolina", comenta Alex Rodrigues, diretor Comercial & Marketing da Stix. "Além disso, a expansão potencializa ainda mais o valor do ecossistema da Stix para os varejistas parceiros e para a Livelo, ao mesmo tempo em que engaja e fideliza mais clientes", finaliza o executivo.

Sobre a Stix

Criada por GPA e RaiaDrogasil em 2020, a Stix é o ponto e a plataforma de prêmios dos programas de fidelidade das grandes marcas. A empresa é o maior ecossistema brasileiro de programas com varejistas de abrangência nacional, combinando soluções práticas e inteligentes para gerar valor aos parceiros com benefícios tangíveis aos consumidores. A Stix opera como uma carteira única de pontos e oferece a solução PagStix, que permite que o cliente use pontos stix ou Livelo para pagar parte das compras direto no caixa das grandes marcas. Com rede de atuação nacional, conta hoje com Pão de Açúcar, Extra, Drogasil, Raia, Shell Box, C&A e Sodimac como marcas-âncoras, além de Livelo e Itaú como parceiros estratégicos. Participantes Stix também juntam pontos em marcas parceiras, como Magalu, e têm vantagens únicas como envio de pontos stix entre participantes sem custos, clareza no valor do ponto na hora da troca e prazo de expiração em data fixa anual. Mais informações no site.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com oito anos de mercado, já possui mais de 48 milhões de clientes e diversas possibilidades para acúmulo e uso de pontos através das centenas de empresas parceiras. O programa permite que os participantes juntem pontos com compras online no Shopping Livelo e em sites parceiros, assinando o Clube Livelo, transferindo os pontos de outro programa de fidelidade e com outras soluções, que podem ser encontradas aqui. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no Shopping Livelo, viagens e serviços no catálogo da companhia, além de serem utilizados para pagamentos via Pix, no checkout de marcas parceiras como Amazon Brasil e Decolar, em lojas físicas, como Raia e Pão de Açúcar, através do PagStix, e na CVC, ou até mesmo transformados em dinheiro com a solução de cashback. Na frente B2B, a empresa auxilia companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo no site ou aplicativo da companhia.

Sobre a Raízen/Shell

A Raízen é referência global em bioenergia, com um amplo portfólio de produtos renováveis. A empresa opera um ecossistema de negócios integrado, desde o cultivo da cana-de-açúcar e seu processamento em 35 parques de bioenergia, até a venda, logística e distribuição de combustíveis e açúcar, posicionando-a como a maior exportadora individual de açúcar no mercado internacional. Uma das maiores produtoras mundiais de etanol de cana-de-açúcar por meio de tecnologias avançadas, a Raízen é protagonista na transição energética, particularmente na produção de bioenergia e biocombustíveis avançados. A Raízen oferece soluções personalizadas para cada segmento e investe em pesquisa, tecnologia e certificação, além de estabelecer parcerias de longo prazo com grandes players de todo o mundo. A empresa atua globalmente, levando sua energia para diferentes indústrias, como alimentos, bebidas e farmacêuticas.

