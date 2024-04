SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS RECEBE LOJA DA CALIFORNIANA UGG®

A empresa fundada em 1978 por um surfista australiano na costa da Califórnia, apaixonado pelos produtos forrados com pelo de ovelha, é referência em todo o mundo por suas botas icônicas.

SÃO PAULO, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Na última semana de abril, chega ao piso Veiga Filho, do Shopping Pátio Higienópolis, a nova operação da UGG®, usada por celebridades e editores de moda de todo o mund. Além de suas icônicas botas, forradas com lã de ovelha, a marca traz sandálias, mocassins e roupas para homens, mulheres e crianças, e tabém acessórios e utensílios que remetem sempre ao conforto. Com 65 metros quadrados, a loja do Pátio Higienópolis tem o mesmo layout das operações reem inauguradas da marca nos Estados Unidos.

Marca californiana chega ao Pátio Higienópolis (Foto: Divulgação)

A UGG® é uma marca ambiental e socialmente consciente com uso de seus materiais, sem nenhum teste ou dano ao animal, utilizando apenas a tosa dos criadouros. Está presente nos principais mercados, incluindo Nova York, São Francisco, Los Angeles, Paris, Londres, Tóquio, Xangai, Pequim.

O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, com entrada também pela rua Veiga Filho, São Paulo. Para mais informações, acesse www.iguatemi.com.br/patiohigienopolis e siga @patiohigienopolis nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2396309/Projeto_loja_UGG_SPH_1.jpg

FONTE Shopping Pátio Higienópolis