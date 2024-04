Shopping Pátio Higienópolis recebe nova loja da internacional Columbia Sportswear

A marca líder em produtos para montanhismo, trilha e esportes de inverno abre sua nova operação em São Paulo, no Shopping Pátio Higienópolis

SÃO PAULO, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Shopping Pátio Higienópolis recebe nova operação da marca global Columbia Sportswear, líder em produtos para montanhismo, trilha e esportes de inverno, presente em mais de 50 países.

Vão Central do Pátio Higienópolis (Foto: Divulgação)

Localizada no Piso Pacaembu, a nova loja segue o novo padrão da matriz em Portland (EUA), que enfatiza a inovação e a tecnologia de calçados e botas, sem deixar de lado produtos consagrados para montanhismo, trilha e esportes de inverno. A tecnologia exclusiva Omni-Heat™ Infinity é um dos destaques da coleção, consistindo na aplicação de uma superfície metalizada sobre um tecido respirável e de toque suave utilizado no forro de jaquetas e outros modelos. Esta superfície reflete o calor gerado pelo próprio corpo, proporcionando um maior aquecimento e retenção de calor. O tecido respirável garante o conforto térmico em qualquer nível de atividade. O poder refletivo da tecnologia Omni-Heat™ Infinity da Columbia foi aprovado pela NASA para revestir o módulo lunar Nova-C da Intuitive Machines, lançado agora no mês de fevereiro rumo à Lua.

A nova loja do Pátio Higienópolis inaugura já com a coleção Inverno 2024, sendo que a tecnologia Omni-Heat está presente nos baselayers (segunda pele térmica), nos clássicos fleeces e nas jaquetas puffer e impermeáveis com isolamento térmico em plumas ou sintético. A Columbia oferece também produtos com tecnologia exclusiva para trilhas e montanhismo,, incluindo calças e camisas leves e de secagem rápida, além de botas com solado específico para cada tipo de terreno, inclusive para neve.

O Shopping Pátio Higienópolis fica à Av. Higienópolis 618 – São Paulo

Sobre a Columbia Sportswear

A Columbia Sportswear Company tem sede em Portland, Oregon (EUA), e desenvolve roupas, calçados, acessórios e equipamentos inovadores para entusiastas de atividades ao ar livre desde 1938. Tornou-se marca líder global ao canalizar a paixão de seus fundadores pela natureza, e seu espírito inovador, em tecnologias e produtos que mantêm as pessoas aquecidas, secas, confortáveis e protegidas durante todo o ano, sob condições climáticas as mais adversas. Para saber mais, visite www.columbia.com https://www.columbiasportswear.com.br

Sobre o Shopping Pátio Higienópolis

Com 287 operações, entre moda, gastronomia, entretenimento, lazer e serviços, o Pátio Higienópolis abriga o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas áreas a céu aberto, com vegetação natural; o Teatro UOL, a Casa Higienópolis (com acesso ao Museu Paço das Artes), imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis. Para mais informações, basta acessar https://iguatemi.com.br/patiohigienopolis/ e seguir @patiohigienopolis (redes sociais).

