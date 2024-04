Pátio Higienópolis Homenageia Mães com Jardins por Vic Meirelles

SÃO PAULO, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em pleno abril, as entradas do Shopping Pátio Higienópolis já estãao coloridas pelos tons rosa, amarelo, laranja e verde, em arranjos cuidadosamente criados pelo paisagista Vic Meirelles, com orquídeas, rosas, chuvas de ouro, wandas e rusgos - além de pequenas abelhas (fictícias).

Detalhe de arranjo de Vic Meirelles para o Pátio Higienópolis (Foto: Divulgação)

Designer, paisagista e arquiteto, Vic Meirelles se diz um "florista de coração" desde sempre. Sua assinatura já esteve presente em arranjos e paisagismo de embaixadas, palácios europeus, casamentos famosos e eventos corporativos. É autor de livros e artigos sobre harmonização e cuidados especiais com flores e plantas.

"O Dia das Mães celebra o carinho, o cuidado e o esforço incansável de todas as mães. Enquanto as cores das flores escolhidas refletem delicadeza, as abelhas simbolizam lealdade e o trabalho incansável de todas as mães", revela Vic sobre sua inspiração.

Os jardins de Vic em homenagem às mães podem ser vistos (e fotografados) até às 22h do domingo 11 de maio, Dia das Mães.

O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, São Paulo

