Siemens cresce 21 posições no ranking Merco de Empresas e reforça atuação no Brasil

No ranking geral, empresa conquistou a 65ª posição

No setor de eletrônicos, a Siemens figura o Top 3, além de integrar o ranking de Talentos do monitor

SÃO PAULO, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Siemens Brasil avançou de forma significativa no Ranking Merco Empresas 2025, um dos principais indicadores de reputação corporativa do país. A companhia subiu 21 posições na lista geral, chegando à 65ª posição entre as 100 empresas com melhor reputação no Brasil.

No recorte setorial, também houve um importante desempenho: hoje, a Siemens figura o Top 3 no setor de Eletroeletrônicos, reforçando sua relevância em um segmento-chave para a indústria. Além disso, a empresa também está entre os top 100 no quesito Talentos.

O ranking é elaborado pelo Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) e considera a percepção de diferentes públicos, como executivos, especialistas de mercado, jornalistas e consumidores, além de indicadores objetivos de desempenho e reputação digital.

"Este reconhecimento é resultado do trabalho de toda nossa equipe. Junto com nossos parceiros de negócios e fornecedores, temos o privilégio de levar tecnologia que transforma o dia a dia das indústrias e infraestruturas em todo o país. Nossa missão continua: democratizar o acesso à inovação e contribuir para um Brasil mais digital, sustentável e competitivo", afirma Pablo Fava, CEO da Siemens Brasil.

Sobre a Siemens

A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility, e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.

FONTE Siemens Brasil