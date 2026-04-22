Siemens destaca potencial do Brasil em combustíveis sustentáveis e Power-to-X em workshop na Hannover Messe 2026

SÃO PAULO, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Siemens Brasil, em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), participa na quarta-feira (22) do workshop "Sustainable Fuels of The Future - Brazil's Strategic Potential" ("Combustíveis Sustentáveis do Futuro - O Potencial Estratégico do Brasil"), a ser realizado durante a Hannover Messe 2026, na Alemanha, uma das principais feiras industriais do mundo. O encontro reúne autoridades, empresas e especialistas internacionais para discutir o potencial estratégico do Brasil no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis e de soluções de Power-to-X - tecnologias que utilizam eletricidade renovável para produzir combustíveis de baixo carbono, como hidrogênio verde e combustíveis sintéticos. O foco está em inovação, cooperação internacional e novas oportunidades de negócios no contexto da transição energética global.

Durante a programação, a companhia apresenta casos desenvolvidos no país que demonstram como tecnologias de eletrificação, automação e digitalização vêm sendo aplicadas para viabilizar projetos de hidrogênio verde e combustíveis sintéticos, conectando eficiência industrial, redução de emissões e escala operacional. Participam da sessão Fábio Koga, diretor de Eletrificação e Automação da Siemens Brasil, e André Gustavo, diretor de Inovação da Cocal, empresa brasileira do setor sucroenergético. Os executivos compartilham experiências que evidenciam como o potencial energético e industrial brasileiro pode responder à crescente demanda global por soluções de energia de baixo carbono.

O workshop reforça o posicionamento do Brasil como um potencial hub estratégico na cadeia global de combustíveis sustentáveis, ao aproximar empresas, governos, centros de pesquisa e investidores, além de estimular a cooperação entre Brasil e Europa para o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à transição energética.

Sobre a Siemens

A Siemens Brasil iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história, a empresa contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura brasileira, com um portfólio de tecnologias inovadoras que capacita seus clientes a acelerarem sua própria transformação digital e a alcançarem maior sustentabilidade. Além disso, oferece serviços financeiros, gestão imobiliária corporativa e serviços de negócios indiretos. O Grupo Siemens é formado pela Siemens Brasil, Siemens Healthineers e Mobility, e está presente em praticamente todo o território nacional. Conta atualmente com cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento, com o SITRAIN - Centro de excelência para clientes do setor industrial -, além do Digital Experience Center (DEX), um ambiente que permite uma experiência imersiva pelo ecossistema de soluções e serviços da companhia. Para mais informações acesse: www.siemens.com.br ou nosso Relatório Institucional e ESG.

FONTE Siemens Brasil