Sistema VOLNEWMER promove estímulo natural para produção de novo colágeno

"A flacidez é uma queixa muito comum aqui no consultório, e estamos sempre em busca de inovações. A radiofrequência monopolar é uma tecnologia muito utilizada na Coreia e que já chegou ao Brasil para melhorar os contornos faciais e de algumas regiões do corpo", relata a Dra. Larissa Hanauer, dermatologista da Clínica Adriana Vilarinho. "O tratamento com VOLNEWMER é excelente para aumentar a densidade e regenerar a pele, sem deixar marcas. É um procedimento muito tranquilo, com desconforto mínimo", acrescenta a especialista.

"Lançado na Coreia em 2023, o VOLNEWMER rapidamente se destacou com sucesso no mercado devido à sua inovação na regeneração de colágeno. Com diferenciais exclusivos, que garantem efetividade e segurança no tratamento, a tecnologia monopolar permite que a emissão de energia crie um efeito igual ao de um bioestimulador natural", explica Andressa Mundim, diretora de marketing da Medsystems.

Pesquisas indicam que o colágeno é crucial para a saúde do corpo, mantendo a integridade da pele, ossos e cartilagens. A partir dos 30 anos, a produção natural de colágeno diminui, resultando em marcas de expressão.

O VOLNEWMER se destaca por combinar saúde e estética, melhorando a textura da pele e estimulando a produção de colágeno. Segundo Thalita Herek, assessora científica da Medsystems, a tecnologia do VOLNEWMER combate flacidez e envelhecimento precoce com eficácia e segurança, garantindo resultados duradouros.

O VOLNEWMER utiliza tecnologia de 6,78 MHz para otimizar o estímulo de colágeno nas camadas profundas da pele. Sua ponteira de ouro e borda curva garantem precisão e conforto, enquanto a difusão térmica concentra a energia nas profundidades ideais. A função de vibração reduz o desconforto, e a ponta flexível permite aplicações seguras em movimento.

