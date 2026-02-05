Sistemas de Gestión de Combate emergen como una plataforma clave para la modernización naval en América Latina

Saab posiciona el 9LV CMS como una solución capaz de apoyar la renovación de flotas y el desarrollo de capacidades en la región

SAO PAULO, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que múltiples países de América Latina avanzan en programas de renovación y extensión de la vida útil de sus flotas navales, los Sistemas de Gestión de Combate están ganando protagonismo como un facilitador crítico de las operaciones marítimas modernas, con el 9LV CMS de Saab reconocido como la principal opción entre las soluciones de gestión de combate disponibles en la región. La demanda está aumentando en países como Brasil, Chile y México, mientras que en Colombia el 9LV CMS está previsto para el futuro programa de fragatas PES.

Para más información sobre los sistemas de combate naval de Saab y el 9LV CMS, visite www.saab.com/naval. (PRNewsfoto/Saab)

Las plataformas de gestión de combate actúan como la columna vertebral operativa de los buques de combate de superficie, integrando sensores, armas y funciones de mando y control para ofrecer un panorama táctico coherente. Según un análisis de mercado de 2025 de Verified Market Research, basado en datos de 2024, América Latina representó aproximadamente el 5% del mercado global de sistemas de gestión de combate, con una demanda en constante crecimiento impulsada por iniciativas regionales de modernización de flotas.

El 9LV CMS funciona como el "cerebro" de una embarcación, capturando, procesando y fusionando datos de múltiples fuentes internas y externas para permitir una toma de decisiones tácticas rápida y precisa. Puede desplegarse en una amplia gama de fragatas y corbetas en América Latina, apoyando misiones de vigilancia marítima, defensa territorial y operaciones de coalición.

Su arquitectura modular y abierta permite la integración de sensores, armas y subsistemas desarrollados por Saab, por terceros o mediante soluciones definidas por el cliente, reduciendo la dependencia de un único proveedor y apoyando los requisitos de personalización nacional. "Nuestro objetivo es dar a las armadas la libertad de evolucionar sus flotas en sus propios términos", afirma James Murray, director de Desarrollo de Negocios de Saab Colombia. "Pueden integrar nuevas capacidades durante décadas mientras desarrollan experiencia industrial nacional que seguirá siendo relevante en el futuro."

Saab combina tecnología madura y probada en combate con un modelo de cooperación industrial centrado en la participación de la industria local, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de capacidades. Este enfoque se alinea con las prioridades regionales de fortalecer el control soberano sobre sistemas navales críticos, al tiempo que mejora la disponibilidad operativa, la resiliencia y la eficiencia del ciclo de vida.

Con más de 50 años de experiencia en programas navales, Saab ha desarrollado capacidades avanzadas de integración de sistemas, especialmente para plataformas complejas donde múltiples sistemas críticos de misión deben operar de manera integrada. Esta experiencia sustenta la adaptabilidad del 9LV CMS, permitiendo a las armadas latinoamericanas responder a requisitos operativos en evolución mientras maximizan el retorno de la inversión.

