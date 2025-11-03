SKEMA apresenta UNVEIL, seu plano estratégico de 2025 a 2030

Revelar talentos e transformar sociedades

PARIS, 3 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O outono de 2025 marca um momento decisivo para a SKEMA Business School. Com 10 unidades em 7 países, 11.000 alunos e 63.000 ex-alunos, a escola está lançando seu novo plano estratégico de 2025 a 2030, intitulado UNVEIL. Por trás desse nome está uma ambição clara: revelar talentos e liberar o potencial das novas gerações para moldar organizações mais sustentáveis e construir, por meio da SKEMA, uma plataforma educacional global presente em todos os continentes.

Quatro pilares estruturantes para repensar a escola

Para conceber este quarto plano estratégico, a SKEMA consultou todas as suas partes interessadas: alunos, docentes, ex-alunos, equipe administrativa e parceiros corporativos. Quatro pilares interconectados formam um ciclo dinâmico dentro do UNVEIL – SEEK (BUSCAR), COMMIT (COMPROMETER-SE), BUILD (CONSTRUIR) e GROW (CRESCER) – redefinindo a experiência estudantil, o engajamento social e a ambição global da SKEMA.

Com o pilar "SEEK", a SKEMA está promovendo uma profunda transformação de suas metodologias pedagógicas e reinventando o aprendizado na era da IA.

A escola está adotando uma doutrina pioneira: "Aprender, Ensinar, Pesquisar e Trabalhar na era da IA", que integra a inteligência artificial em todas as dimensões estruturantes da instituição. Até 2030, todo estudante contará com um currículo aprimorado por IA. Professores e funcionários serão apoiados pela KOMPASS, uma ferramenta projetada para orientar sua trajetória profissional. Também será criado um arcabouço acadêmico e científico interdisciplinar.

COMMIT expressa a determinação da SKEMA em criar futuros sustentáveis. Por meio de suas iniciativas Move for Good e do programa AI for Accelerating Impact, a escola mobiliza sua comunidade em torno de causas sociais e ambientais e pretende apoiar 150 startups de impacto até 2030. Um Observatório Global de Impacto avaliará os resultados concretos dessas iniciativas. Um hub de negócios também reunirá empresas e ex-alunos.

Investimentos significativos e expansão global

Com BUILD, a SKEMA está investindo €150 milhões em seus campi para torná-los "Excelentes lugares para trabalhar e estudar". A escola está se transformando em uma plataforma global de ensino superior para proporcionar uma experiência de aprendizagem única e unificada em todos os seus campi ao redor do mundo, com o apoio de seu Centro de Inovação em IA, localizado em Montreal, Canadá.

Por fim, GROW representa a ambição global da SKEMA: após a inauguração de um campus em Dubai em 2025, a escola abrirá mais dois campi — na Índia e na Austrália — até 2030, expandindo sua rede global para 12 unidades em 9 países e 6 continentes. A escola também criará uma Escola de Estudos Profissionais (SPS) para capacitar profissionais e atender às crescentes demandas de regiões e setores por programas de graduação, certificação e ensino a distância.

Metas para 2030: 16.000 alunos e 250 docentes

Até 2030, a SKEMA receberá 16.000 alunos, contará com 250 professores em seu corpo docente permanente e terá um orçamento total de € 250 milhões.

Com o UNVEIL, a SKEMA reafirma sua missão: capacitar gerações a reinventar organizações e sociedades.

