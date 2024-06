Soft N Dry Lança Novas Fraldas para Bebês sem Árvores na Argentina

A Soft N Dry está dedicada a transformar o mercado global de fraldas descartáveis para bebês, introduzindo suas fraldas descartáveis sem árvores, que contam com a tecnologia proprietária ecoFlex Core. Diferente dos núcleos de fraldas tradicionais que dependem da fibra de árvore, o ecoFlex Core é feito de materiais sintéticos avançados. Esta tecnologia inovadora não só garante uma absorção excepcional e propriedades de eliminação de umidade, mas também oferece uma alternativa escalável, econômica e ambientalmente sustentável.

Na Argentina, onde a consciência ambiental está em ascensão, o compromisso da Soft N Dry com a sustentabilidade busca alinhar-se com os valores dos consumidores. Diferente das fraldas tradicionais de hoje, a tecnologia ecoFlex Core da empresa reduz a dependência da fibra de árvore, contribuindo para a conservação das florestas naturais e da biodiversidade. Este compromisso com a responsabilidade ambiental é combinado com um foco na acessibilidade, garantindo que o que é bom para o orçamento doméstico também seja bom para o meio ambiente.

Ampliando o Alcance com Parcerias de Vendas em eCommerce

Para maximizar seu alcance no mercado e acessibilidade, a Soft N Dry Argentina incluirá parcerias robustas de vendas em eCommerce na região. Essas parcerias permitirão que os consumidores argentinos comprem convenientemente as fraldas Soft N Dry online, garantindo fácil acesso a produtos de cuidado infantil sustentáveis e de alto desempenho. Ao aproveitar as plataformas de eCommerce, a Soft N Dry visa aumentar a conscientização da marca e a penetração no mercado, facilitando a escolha de opções ecológicas pelos pais para seus bebês.

Soluções Inovadoras e Econômicas para Famílias Argentinas

As fraldas sem árvores da Soft N Dry, que contam com a tecnologia ecoFlex Core, oferecem uma proposta de valor única que aborda preocupações ambientais e econômicas. Os materiais sintéticos avançados usados no ecoFlex Core garantem uma cadeia de suprimento consistente e escalável, resultando em custos de produção mais baixos em comparação com os materiais tradicionais. Esta eficiência de custos apoia estratégias de preços competitivos, tornando as fraldas sustentáveis de alta qualidade mais acessíveis para as famílias argentinas.

Compromisso com a Sustentabilidade de Cima para Baixo

Matthew Keddy, CEO da Soft N Dry, declarou: "Qualquer pessoa pode acessar dados publicados sobre aterros sanitários online de fontes reconhecidas como o Fórum Econômico Mundial e usar ferramentas de IA para entender o impacto ambiental das fraldas descartáveis para bebês. Estamos implementando soluções em colaboração com fabricantes, varejistas e consumidores para abordar essa questão. Ficamos surpresos que ninguém tenha feito isso antes ou percebido que 10 milhões de árvores são cortadas a cada ano para produzir esses produtos cotidianos. Se os robôs podem dirigir nossos carros, pelo menos devemos ser capazes de discutir as implicações de sustentabilidade em nosso setor usando essas novas ferramentas para fazer cálculos básicos."

De acordo com a firma global de pesquisa, Euromonitor:

Mais da metade dos consumidores na Argentina já estabeleceram hábitos de reciclagem e estão conscientes de seu impacto no planeta, moldando decisões de compra sustentáveis.

já estabeleceram hábitos de reciclagem e estão conscientes de seu impacto no planeta, moldando decisões de compra sustentáveis. Quase um terço dos consumidores se identificam como Zero Wasters.

As alegações naturais estão amplamente disponíveis em diversas indústrias, principalmente no maior setor de bens sustentáveis, Beleza e Cuidados Pessoais, devido ao aumento de consumidores que se identificam como Ativistas Climáticos.

Ricardo Santana, Presidente da Soft N Dry México, enfatizou: "Nossa tecnologia ecoFlex Core para fabricantes de fraldas para bebês e fraldas de marca branca para varejistas tradicionais e de eCommerce nos permite entregar uma mensagem unificada aos consumidores em toda a Argentina e América Latina. Nossas fraldas para bebês sem árvores não só são mais suaves e secas, mas também preservam nossos recursos naturais vitais. Estamos encantados de introduzir nossas fraldas para bebês sem árvores no mercado argentino, que superam as fraldas tradicionais em todas as métricas de desempenho e oferecem acessibilidade aos consumidores que priorizam a sustentabilidade."

Sobre a Soft N Dry Diapers Corp.

A Soft N Dry Diapers Corp. (SDC) é uma empresa canadense especializada em materiais avançados dentro do mercado global de fraldas descartáveis para bebês de $60 bilhões. Utilizando sua tecnologia proprietária ecoFlex Core, a SDC oferece desempenho superior de produtos e sustentabilidade a clientes comerciais de fabricação e varejo em toda a América do Norte e América Latina, superando os materiais tradicionais baseados em polpa de árvore. Para mais informações, visite: www.SoftNDryCorp.com, www.SotfNdry.mx, www.SoftNDry.com.ar. For diaper manufacturers, visit www.ecoFlexCore.com.

For media use: Soft N Dry private/white label Tree Free eco-friendly diapers with ecoFlex Core technology for retailers.

Contact Information:

Soft N Dry Argentina - Avenida Del Libertador 1000 Vicente López, B1638BEV Buenos Aires, Argentina - Tel. +54 11 1234 5678 – [email protected]

Soft N Dry de México - Insurgentes 108, Zona Romántica, Emiliano Zapata, 48380 Puerto Vallarta, Jalisco, México – Tel. +52 55 8421 4685 – [email protected]

Soft N Dry Brasil - Avenida Paulista 1374, 12 Floor, Bela Vista, São Paulo, Brazil 01310-100 - Tel. +55 11 3280 0955 – [email protected]

Soft N Dry Diapers Corp. (Canada) - 40 King St W, 42nd Floor Toronto, Ontario, Canada M5H 3Y2 – Tel. +1 647 237 7744 – [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441184/Soft_N_Dry_Diapers_Corp__Soft_N_Dry_Lan_a_Novas_Fraldas_para_Beb.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2441185/Soft_N_Dry_Diapers_Corp__Soft_N_Dry_Lan_a_Novas_Fraldas_para_Beb.jpg

FONTE Soft N Dry Diapers Corp.