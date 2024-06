Sojern agora disponível no Oracle Cloud Marketplace

Aumente o envolvimento dos hóspedes em tempo real e simplifique as iniciativas de marketing usando as soluções de experiência do hóspede da Sojern com a Oracle Hospitality Integration Platform

SÃO FRANCISCO, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Sojern , uma plataforma líder de marketing digital criada para viagens e membro da Oracle PartnerNetwork (OPN), anunciou hoje que seu conjunto de soluções de experiência do hóspede está disponível no Oracle Cloud Marketplace e pode ser implantado na Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e integrado ao OPERA Cloud por meio da Oracle Hospitality Integration Platform (OHIP). O Oracle Cloud Marketplace é um repositório centralizado de aplicativos corporativos oferecidos pela Oracle e seus parceiros.

As soluções de experiência do hóspede da Sojern permitem que os profissionais de marketing de hotéis respondam a perguntas, resolvam problemas dos hóspedes e façam vendas adicionais de serviços durante toda a jornada do cliente.

O Oracle Cloud Marketplace é um espaço único para os clientes da Oracle que buscam aplicativos e serviços empresariais confiáveis que ofereçam soluções exclusivas, incluindo as que estendem os aplicativos Oracle Fusion Cloud

A OCI é uma plataforma ampla e profunda de serviços de infraestrutura em nuvem na qual os clientes criam e executam uma grande variedade de aplicativos em um ambiente escalável, seguro, altamente disponível e de alto desempenho. Do desenvolvimento de aplicativos e análise de negócios ao gerenciamento de dados, integração, segurança, IA e serviços de infraestrutura, incluindo Kubernetes e VMware, a OCI oferece segurança completa, desempenho e redução de custos. Além disso, com opções de multinuvem, nuvem híbrida, nuvem pública e nuvem dedicada, a nuvem distribuída da OCI oferece aos clientes os benefícios da nuvem com maior controle sobre a residência, a localização e a autoridade dos dados, mesmo em várias nuvens. Com isso, os clientes podem levar cargas de trabalho corporativas para a nuvem de forma rápida e eficiente e, ao mesmo tempo, atender aos mais rigorosos requisitos de conformidade regulatória.

"A entrada no Oracle Cloud Marketplace é um marco significativo para os clientes de hospitalidade da Sojern. Essa interface bidirecional aumenta o envolvimento do hóspede em tempo real, com um conjunto de ferramentas criadas para melhorar a experiência do hóspede e a eficiência operacional do OHIP. O Reputation Manager da Sojern permite que os hoteleiros obtenham e gerenciem com eficiência o feedback usando IA generativa para obter respostas automatizadas. Os clientes do setor de hospitalidade também terão acesso a marketing avançado por texto e e-mail, além de conciliação automática, simplificando o marketing, o desempenho e a medição", disse Noreen Henry, Diretora de Receita da Sojern. "A participação da Sojern no Oracle Cloud Marketplace reforça ainda mais nosso compromisso com a comunidade Oracle e permite que os clientes usufruam facilmente dos benefícios oferecidos pelas Soluções de Experiência do Hóspede da Sojern. Estamos ansiosos para aproveitar o poder da OCI para nos ajudar a atingir nossos objetivos comerciais."

Sobre a Sojern

A Sojern é uma plataforma líder de marketing de viagens projetada para impulsionar o crescimento e a lucratividade do setor de viagens. A Plataforma de Marketing de Viagens Sojern é um conjunto de software e serviços intuitivos que oferece uma visão incomparável do viajante, públicos inteligentes, ativação e otimização multicanal e uma experiência de hóspede conectada - tudo em um só lugar. Mais de 10.000 profissionais de marketing de viagens recorrem à nossa plataforma anualmente para encontrar, atrair, converter e envolver os viajantes. Fundada em 2007, a Sojern tem sua sede em São Francisco, na Califórnia, com equipes nas Américas, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico.

Sobre o Oracle PartnerNetwork

O Oracle PartnerNetwork (OPN) é o programa de parceiros da Oracle projetado para permitir que estes acelerem a transição para a nuvem e gerem resultados comerciais superiores para seus clientes. O programa OPN permite que os parceiros se relacionem com a Oracle por meio de caminhos alinhados à forma como eles chegam ao mercado: Cloud Build para parceiros que fornecem produtos ou serviços baseados ou integrados ao Oracle Cloud; Cloud Sell para parceiros que revendem a tecnologia Oracle Cloud; Cloud Service para parceiros que implementam, instalam e gerenciam o Oracle Cloud Services; Industry Healthcare para parceiros que fornecem produtos e/ou serviços comercialmente disponíveis construídos com tecnologias Oracle Cloud e Oracle Health; e License & Hardware para parceiros que criam, atendem ou vendem licenças de software ou produtos de hardware Oracle. Os clientes podem agilizar seus objetivos de negócios com parceiros OPN que se especializaram em uma família de produtos ou serviço em nuvem. Para saber mais, visite: https://www.oracle.com/partnernetwork

