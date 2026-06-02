Soluções de IA da Lenovo vão Impulsionar a Copa do Mundo FIFA 2026™

Como como parceira oficial de tecnologia, a Lenovo integra o FIFA AI Pro para democratizar análises táticas e Avatares 3D para uma arbitragem precisa, enquanto revoluciona a experiência do fã com o Referee View e o Smart Wayfinding. A estratégia inclui ainda infraestrutura crítica para o VAR e o lançamento de uma linha exclusiva de laptops e tablet

SÃO PAULO, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que o mundo se volta para a América do Norte para a Copa do Mundo FIFA 2026™, a Lenovo e a FIFA avançam na implementação das soluções tecnológicas que servirão como o sistema nervoso central do torneio, fornecendo soluções de inteligência artificial para transformar o desempenho esportivo, a experiência dos fãs e uma complexa operação logística.

Como parceira oficial de tecnologia, a missão da companhia é fornecer a infraestrutura necessária (dentro e fora do campo) para o maior evento da história, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Esta parceria multissetorial une a ambição da FIFA de expandir e modernizar o futebol global ao portfólio completo da Lenovo (que abrange desde dispositivos móveis até soluções em nuvem), criando um ecossistema tecnológico conectado em 360º para apoiar a organização, federações, emissoras e torcedores.

A revolução do FIFA AI Pro

No centro da estratégia de desempenho está o FIFA AI Pro, um assistente desenvolvido para democratizar o acesso a análises de dados. Construído com a AI Factory da Lenovo, o sistema é o resultado de 18 meses de desenvolvimento intensivo, incluindo 16 meses dedicados exclusivamente ao treinamento de algoritmos.

A solução orquestra múltiplos agentes para analisar milhões de pontos de dados, processando mais de 2 mil métricas diferentes, 3 mil nós de gráfico de conhecimento e 7 mil relações construídas com base na Linguagem de Futebol da FIFA.

A plataforma permite que analistas comparem padrões de equipe por meio de clipes de vídeo e avatares 3D que dão vida aos dados em tempo real. Já os treinadores podem utilizar essas projeções para testar como mudanças táticas podem funcionar contra adversários na próxima partida. Complementando esse ecossistema de dados, os jogadores recebem análises totalmente personalizadas de seu desempenho em campo.

Diferente de modelos de linguagem generativos comerciais convencionais, a capacidade técnica do FIFA AI Pro apresenta uma disparidade drástica de desempenho em relação a ferramentas comuns de chat do mercado. Essa performance é garantida pelo uso exclusivo do histórico de dados estruturados da FIFA, acumulado ao longo de décadas de competições de elite. A engenharia conjunta transformou dados brutos de passes, cruzamentos e jogadas em inteligência tática acionável por meio de um modelo verticalizado para o esporte.

A disponibilização da ferramenta representa um marco real de democratização nas análises de desempenho. Ao condensar o conhecimento tático avançado em uma interface acessível, a solução equilibra as condições de preparação para federações que não dispõem de grandes estruturas de análise ou corpos técnicos numerosos, elevando o nível de competitividade global no campo.

O presidente e CEO da Lenovo, Yuanqing Yang, afirma:

"O FIFA AI Pro demonstra um Futebol Mais Inteligente para Todos e a IA tem o poder de fornecer acesso universal às informações enquanto protege a privacidade pessoal e a segurança dos dados. O FIFA AI Pro será um divisor de águas e mal podemos esperar para vê-lo usado na Copa do Mundo FIFA 26."

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, completa:

"A Copa do Mundo da FIFA em 2026 vai ser o maior show de todos os tempos no planeta Terra. Sete milhões de pessoas vão assistir às 104 partidas – 104 Super Bowls – dezenas de milhões de torcedores viajarão para a América do Norte para sentir a vibe da Copa do Mundo da FIFA, seis bilhões de pessoas assistirão de casa, e o mundo ficará parado. FIFA e Lenovo estão adotando totalmente as tecnologias digitais e a Inteligência Artificial para apoiar times e árbitros de partida, além de proporcionar uma nova experiência impressionante para os fãs ao redor do mundo. Com o FIFA AI Pro, vamos democratizar o acesso aos dados ao fornecer o conjunto mais completo de análises de futebol para todas as equipes competidoras e, em creme, também para os fãs. Mas, claro, isso é só o começo, então os fãs devem ficar ligados para mais desenvolvimentos empolgantes com a Football AI e outras inovações, enquanto FIFA e Lenovo criam experiências inesquecíveis nos próximos meses e anos."

Avatares 3D e Referee View

Os torcedores aproveitarão a Copa do Mundo FIFA™ nos estádios, em suas casas ou em movimento graças às novas experiências impulsionadas pela IA da Lenovo, com a imersão sendo levada a um novo patamar com os Avatares Digitais 3D. Utilizando reconstrução em tempo real e tecnologia avançada de GenAI, o sistema criará representações precisas dos atletas, respeitando suas dimensões físicas individuais.

Para viabilizar os modelos 3D integrados ao sistema de impedimento semiautomatizado, a FIFA realizará varreduras digitais de alta resolução em todos os jogadores. E, para suportar esse volume de dados brutos sem sobrecarregar a infraestrutura, a Lenovo desenvolveu um pipeline de dados dedicado, focado em compressão e renderização dinâmica. Esse fluxo assegura que os avatares operem com precisão milimétrica (incluindo dimensões como o tamanho das chuteiras) dentro das restrições de tempo do jogo, mantendo a governança e a segurança rigorosa dos ativos digitais dos atletas.

Art Hu, Diretor de Tecnologia da Lenovo, explica:

"Estamos trabalhando com a FIFA para criar a próxima geração de avatares 3D habilitados por IA, para que os maiores jogadores do mundo sejam representados da forma mais realista e precisa possível. Nenhum jogador de futebol é igual ao mesmo, com o mesmo físico ou tamanho. Portanto, as dimensões exatas de cada jogador serão levadas em consideração."

Complementando essa visão, o Referee View levará a perspectiva do árbitro em campo para a audiência. Desta vez, a qualidade da imagem será melhorada pela sobreposição de estabilização impulsionada por IA da Lenovo, proporcionando streams adicionais para as emissoras e experiências de visualização únicas para os fãs, mostrando a perspectiva do árbitro.

O processamento do Referee View ocorre localmente na borda (edge computing) dentro de cada estádio. A arquitetura foi desenhada para processar algoritmos complexos em milissegundos, eliminando a latência de envio e retorno da nuvem. O desenvolvimento exigiu o refinamento de algoritmos para equilibrar a fluidez visual para a transmissão e a manutenção do realismo dinâmico da movimentação do árbitro em campo.

Essa abordagem de IA híbrida exemplifica a otimização de infraestrutura diante do aumento de custos globais de processamento por tokens. Ao equilibrar o uso da nuvem pública com computação local e nos dispositivos, o sistema gerencia as restrições rígidas de tempo real exigidas pelo evento.

O Secretário-Geral da FIFA, Mattias Grafström, acrescenta:

"As imagens mais claras e firmes alcançadas pela nova geração do Referee View podem apoiar os árbitros em momentos críticos, ao mesmo tempo em que dão aos torcedores uma visão mais nítida e imersiva do jogo."

Além desse suporte de bastidores, a Lenovo também patrocinará o uso das imagens do Referee View durante as transmissões oficiais do torneio.

Gina Qiao, Diretora de Marketing da Lenovo, reforça:

"Poder oferecer a bilhões de torcedores que assistem à Copa do Mundo FIFA 2026 uma perspectiva única e dramática do centro do campo é o motivo pelo qual entramos nessa Parceria; Mudar a experiência dos fãs para melhor, impactar como o belo jogo é assistido, engajado e apreciado. Os torcedores verão os jogadores interagindo com o árbitro e entre si, além dos momentos mais importantes de perto e pessoalmente. A Lenovo está muito feliz em levar isso exclusivamente para fãs do mundo todo."

Inteligência operacional e infraestrutura de missão crítica

A Copa do Mundo FIFA 2026™ representa um desafio logístico inédito, com a participação, pela primeira vez, de 48 equipes e partidas distribuídas por três países. Para garantir zero tempo de inatividade, a Lenovo vai implementar uma infraestrutura completa de IA híbrida. Cerca de 20% da força de trabalho da FIFA utilizará AI PCs para aumentar a eficiência, enquanto o Centro de Comando Inteligente 360º utilizará IA para monitorar operações e realizar planejamentos preditivos em todas as sedes antes, durante e depois de cada jogo.

A tecnologia de Gêmeos Digitais monitora a situação dentro e ao redor dos estádios, permitindo decisões rápidas para mitigar incidentes. Além disso, a Lenovo reestruturou o armazém da FIFA em Zurique e implementou o Asset Recovery Services (ARS), que permite à FIFA reabastecer seu inventário com dispositivos Lenovo recondicionados.

A Lenovo também fornece o hardware e a infraestrutura resiliente que sustentam a Hawk-Eye Innovations, parceira de tecnologia VAR da FIFA. E, pela primeira vez na história das Copas do Mundo, o torneio implementará chamadas de impedimento semiautomatizadas diretamente na escuta dos árbitros de campo. Após uma implementação bem-sucedida na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025™, essa solução personalizada garante que os dados de arbitragem cheguem aos oficiais de campo com a máxima velocidade e precisão.

Para facilitar a circulação, o Smart Wayfinding integrará navegação guiada por IA em cidades e fan zones, permitindo que os torcedores mergulhem na realidade do futebol com novas formas de visualização habilitadas por inteligência artificial. Essa tecnologia otimiza o fluxo de movimento nos locais de competição, garantindo que o público chegue aos seus assentos e acompanhe a ação de forma mais ágil e eficiente.

Edições especiais da FIFA

Além do motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition, a Lenovo está lançando uma variedade de dispositivos FIFA Special Edition em seus portfólios comerciais, de consumo e de jogos. Esses modelos de edição limitada apresentam a marca e embalagem exclusivas da Copa do Mundo FIFA 26™, oferecendo aos fãs uma forma única de experimentar seus dispositivos Lenovo favoritos durante o torneio.

A coleção inclui:

ThinkPad X9-14 Gen 1 & X9-15 Gen 1: laptops premium, ultrafinos, projetados para profissionais que precisam de desempenho e confiabilidade de alto nível.

laptops premium, ultrafinos, projetados para profissionais que precisam de desempenho e confiabilidade de alto nível. ThinkPad X1 Carbon Gen 13 & 14: a principal série de laptops empresariais da Lenovo, aprimorada com detalhes da FIFA World Cup 26™ Special Edition.

a principal série de laptops empresariais da Lenovo, aprimorada com detalhes da FIFA World Cup 26™ Special Edition. ThinkBook 14 G8+, 14 G9, 16 G9 e 16p G9: laptops estilosos voltados para pequenos e médios negócios que equilibram desempenho e valor com um design moderno.

laptops estilosos voltados para pequenos e médios negócios que equilibram desempenho e valor com um design moderno. Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition FIFA World Cup 26™ Edition (14", 11): parte do mais novo portfólio premium Aura Edition da Lenovo, que oferece experiências avançadas e impulsionadas por IA em uma forma elegante e ultra-portátil.

parte do mais novo portfólio premium Aura Edition da Lenovo, que oferece experiências avançadas e impulsionadas por IA em uma forma elegante e ultra-portátil. Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition: tablet versátil com acabamento especial para entretenimento em qualquer lugar.

Edition: tablet versátil com acabamento especial para entretenimento em qualquer lugar. Lenovo Legion Pro 7i FIFA World Cup 26™ Edition (16", 10): laptop gamer poderoso que combina alto desempenho com a estética exclusiva da FIFA World Cup 26™.

laptop gamer poderoso que combina alto desempenho com a estética exclusiva da FIFA World Cup 26™. Lenovo Legion Tab FIFA World Cup 26™ Edition: tablet portátil de jogos da Lenovo, agora com a marca personalizada de torneio.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, ocupando a posição #196 na Fortune Global 500 e atendendo milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão de "Tecnologia mais inteligente para todos", a Lenovo executa uma estratégia de Hybrid AI que abrange IA Pessoal — uma IA pessoal em múltiplos dispositivos — e IA Corporativa, ajudando clientes a transformar dados em insights e valor.

Essa estratégia é sustentada pelo compromisso do Grupo com inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, workstations, smartphones, tablets e acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), além de software, soluções e serviços.

Com presença global em 21 centros de pesquisa e desenvolvimento distribuídos em 11 mercados e uma cadeia global de suprimentos composta por mais de 30 unidades de manufatura em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional, incluindo a posição #8 no Gartner Supply Chain Top 25.

A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em Lenovo e acompanhe as últimas notícias em sua newsroom.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992146/FIFA_AI_PRO_Screenshot.jpg

FONTE Lenovo