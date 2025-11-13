Spreedly expande acesso ao mercado brasileiro de comércio eletrônico, avaliado em US$ 378 bilhões, com Pix Automático e NuPay, em parceria com a EBANX

DURHAM, Carolina do Norte, 13 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Spreedly (www.spreedly.com), líder global em sistemas de pagamento abertos, anunciou hoje o suporte a Pix Automático e NuPay do Brasil por meio da EBANX (www.ebanx.com/en/), empresa global de tecnologia especializada em serviços de pagamento para mercados emergentes.

Por meio dessa parceria, os comerciantes obtêm acesso instantâneo a duas das inovações de pagamento mais transformadoras do Brasil em uma única integração. Essa expansão permite que os comerciantes globais da Spreedly cresçam internacionalmente e entrem no mercado de comércio eletrônico de US$ 378 bilhões do Brasil, de acordo com dados da Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI).

À medida que o Brasil continua a redefinir os pagamentos globais, o Pix — sistema de pagamentos instantâneos do país — agora processa US$ 5,3 trilhões por ano (R$ 26,4 trilhões em 2024), de acordo com o banco central, e deve superar os cartões de crédito nos pagamentos on-line até 2025, de acordo com a PCMI. A adoção do Pix Automático e do NuPay, que se concentram em pagamentos recorrentes e parcelados, tem sido complexa e cara porque cada provedor de serviços de pagamento local (PSP) apresenta recursos em momentos diferentes. A plataforma de pagamentos abertos da Spreedly resolve isso dando aos comerciantes acesso imediato ao Pix Automático e ao NuPay sem múltiplas configurações ou dependência de um único provedor.

Além desses dois métodos de pagamento, a Spreedly, por meio de sua parceria com a EBANX, permite que os comerciantes vendam produtos e serviços a clientes brasileiros usando cartões de crédito e débito, Pix para transações únicas, MercadoPago para carteiras eletrônicas e Boleto Bancário para métodos de pagamento em dinheiro. Por meio da EBANX, a Spreedly agora cobre quase 100% dos métodos de pagamento no comércio eletrônico brasileiro — o maior mercado da América Latina e um dos mercados digitais de crescimento mais rápido do mundo.

Por que esta iniciativa é importante

Oportunidade de mais de US$ 30 bilhões: o Pix Automático deve atingir US$ 30 bilhões + e m seus primeiros dois anos, de acordo com as projeções da PCMI no estudo Beyond Borders 2025

m seus primeiros dois anos, de acordo com as projeções da PCMI no estudo Adoção em massa: Mais de 90% dos adultos brasileiros usam Pix e aproximadamente 60 milhões não têm cartões de crédito, de acordo com o banco central do Brasil — o que destaca a importância de opções de pagamento instantâneas e inclusivas.

Escala de mercado: A Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) avalia o volume do comércio eletrônico do Brasil em US$ 378 bilhões (2025).

"O Brasil é um dos mercados de pagamentos mais dinâmicos do mundo", disse Peter Dougherty, presidente da Spreedly. "Nossa colaboração com a EBANX destaca a missão de pagamentos abertos da Spreedly — oferecer aos comerciantes acesso mais rápido a inovações locais, como Pix Automático e NuPay, sem o ônus de integrações personalizadas ou bloqueio. É um exemplo perfeito de como a plataforma de pagamentos aberta da Spreedly oferece opções, flexibilidade e escala globais."

"A missão da EBANX é capacitar os comerciantes globais a prosperar em mercados emergentes, respeitando e integrando-se à cultura financeira local", disse Daniel Kornitzer, vice-presidente de parcerias globais da EBANX. "Ao fazer parceria com a Spreedly, estamos expandindo o acesso global a inovações brasileiras cruciais como Pix Automático e NuPay, facilitando o atendimento a milhões de consumidores na maior economia da América Latina."

Sobre a Spreedly

Spreedly ( www.spreedly.com) é uma empresa de plataforma de pagamentos abertos que redefine o comércio global. A empresa tem a confiança de grandes marcas, incluindo BMW, CLEAR, HBO Max, Hopper, Lemonade, Getty, Warner, The New York Times, Priceline e outras. A Spreedly processa mais de US$ 60 bilhões em valor bruto de mercadorias (GMV) em nome de mais de 400 clientes em mais de 100 países.

Sobre a EBANX

EBANX (www.ebanx.com/en/) é a principal plataforma de pagamentos que conecta empresas globais aos mercados digitais de crescimento mais rápido do mundo. Fundada em 2012 no Brasil, a EBANX foi criada com a missão de ampliar o acesso ao comércio digital internacional. Aproveitando a tecnologia exclusiva, o profundo conhecimento do mercado e a infraestrutura robusta, a EBANX permite que empresas globais ofereçam centenas de métodos de pagamento locais e simplifiquem os pagamentos internacionais na América Latina, África e Ásia. Oficialmente licenciada como uma Instituição de Pagamento Principal (MPI) pela Autoridade Monetária de Singapura (mas), a empresa está comprometida em apoiar os comerciantes com total conformidade regulamentar. Mais do que apenas pagamentos, a EBANX promove o crescimento, aumenta as vendas e oferece experiências de compra perfeitas para empresas e usuários finais.

Contato de mídia: Olya Orda, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2659332/spreedly_Logo.jpg

FONTE Spreedly