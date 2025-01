St. Regis Hotels and Resorts redefine conceito de luxo com inauguração do St. Regis Aruba Resort na costa de Palm Beach

Primeiro hotel da marca St. Regis em Aruba traz elegância inigualável, gastronomia de classe mundial e atendimento especial

PALM BEACH, Aruba, 22 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A St. Regis Hotels & Resorts acaba de anunciar a inauguração do St. Regis Aruba Resort, um oásis à beira-mar projetado pela Hirsch Bender Associates. Parte do diferenciado portfólio de luxo da Marriott International, o resort é a epítome da rica tradição e dos rituais únicos da marca, oferecendo um refúgio exclusivo no litoral mais cobiçado da ilha. De elegância refinada, ele eleva ainda mais o panorama hoteleiro de Aruba e conta com exclusividades como o primeiro cassino da marca St. Regis e, em seu rooftop, um restaurante comandado pelo renomado chef Akira Back.

St. Regis Aruba Resort

Mesclando a cultura holandesa-caribenha local ao legado da marca St. Regis, o resort buscou inspiração nas praias de areia branca e nas rochas Casibari para oferecer uma experiência luxuosa no melhor endereço da ilha. A propriedade recém-construída conta com 252 quartos luxuosos, entre eles 52 suítes que podem ser personalizadas.

"Aruba está entre as ilhas mais surpreendentes do Caribe, e por isso temos muito orgulho em anunciar a abertura do St. Regis Aruba Resort no belo litoral de Palm Beach, ampliando assim nosso portfólio global de hotéis e resorts lendários", diz George Fleck, vice-presidente sênior e Global Brand Leader da St. Regis Hotels & Resorts. "Em celebração a 120 anos de elegância atemporal, reforçamos o foco no crescimento do nosso portfólio de resorts e em nosso empenho para consolidar a marca St. Regis como símbolo máximo do lazer de luxo e experiências exclusivas".

O resort apresenta seis espaços gastronômicos que celebram os sabores exóticos e a herança cultural de Aruba. Comandado pelo chef detentor de estrelas Michelin Akira Back, o restaurante no rooftop leva seu nome e serve criações inspiradas na culinária japonesa e coreana. A propriedade conta ainda com o restaurante imersivo caribenho Eskama e com o Nuba, casa inspirada na culinária arubana situada em uma piscina à beira-mar. Além dos restaurantes da propriedade, o St. Regis Aruba Resort conta ainda com dois bares, St. Regis Bar e Ventura, e a cafeteria Grano Café.

Como já é tradição das propriedades da marca, o St. Regis Bar servirá sua própria leitura do Bloody Mary, que leva o nome de Bon Bini Mary. Inspirado na hospitalidade acolhedora da ilha, o Bon Bini Mary é uma criação exclusiva que mistura mamão papaia, limão e pimenta habanero com temperos aromáticos.

O resort oferece instalações de nível mundial. Os hóspedes podem relaxar nas belas piscinas com cabanas privativas, exercitar-se na sala de ginástica de última geração ou passar por tratamentos rejuvenescedores no St. Regis Spa. Tendo como cenário as praias águas claras de Aruba, o spa oferece tratamentos selecionados, inspirados pela beleza natural da ilha.

Já os espaços para reuniões e eventos do St. Regis Aruba Resort combinam elegância, luxo e atendimento impecável em um cenário exuberante. Com quase 2 mil metros quadrados de ambientes abertos e fechados, eles são ideais para qualquer tipo de ocasião. Os destaques ficam por conta das Terrace Suites e do Astor Ballroom. Os visitantes vivem experiências personalizadas, concebidas para atender às necessidades únicas de cada grupo, oferecidas por um serviço gastronômico excepcional, planejadores de eventos exclusivos e o renomado St. Regis Butler Service.

Com a inauguração do St. Regis Aruba Resort, a marca traz luxo renomado e atendimento exclusivo para o incrível litoral de Palm Beach. "Os hotéis St. Regis são espaços perfeitos para todo tipo de celebração, e estamos ansiosos para oferecer degustações de espumantes, chás da tarde e muitos outros eventos na costa exuberante de Aruba", diz Oliver Reschreiter, gerente geral do St. Regis Aruba Resort. "Os hóspedes podem explorar a vibrante cultura da ilha, apreciar a deliciosa culinária local e aproveitar o lendário atendimento da marca. Temos certeza de que o St. Regis Aruba se tornará um verdadeiro ícone da hospitalidade de luxo no Caribe."

Para mais informações ou reservas, acesse: stregisarubaresort.com.

Sobre o St. Regis Hotels & Resorts

Combinando glamour atemporal com espírito vanguardista, o St. Regis Hotels & Resorts proporciona experiências sofisticadas em mais de 60 hotéis e resorts de luxo nos melhores endereços ao redor do mundo. Sua primeira propriedade foi inaugurada por John Jacob Astor IV em Nova York no início do século XX. Desde então, a marca renova constantemente seu compromisso como um atendimento premium de primeira linha, entregue com perfeição pelo exclusivo St. Regis Butler Service. Veja mais informações e confira as próximas inaugurações em stregis.com ou siga-nos no Instagram e Facebook.

Sobre o Marriott Bonvoy®

O extraordinário portfólio do Marriott Bonvoy oferece hospedagem em propriedades renomadas nos destinos mais inesquecíveis do mundo, reunidas em mais de 30 marcas focadas em todos os tipos de jornada. The Ritz-Carlton, St. Regis e W Hotels são alguns exemplos das opções de luxo do mais completo programa de viagens desse segmento. Os sócios podem acumular pontos por estadias em hotéis, resorts All-Inclusive e propriedades premium para aluguel de temporada, e usando os cartões de crédito parceiros. Os pontos podem ser usados para cobrir estadias, Marriott Bonvoy Moments™ e produtos de luxo nas Marriott Bonvoy Boutiques®. Para se cadastrar gratuitamente e obter mais informações sobre o programa, acesse marriottbonvoy.com.

