The Ritz-Carlton, Grand Cayman inaugura spa repaginado e define nova referência de bem-estar no Caribe

Como parte das celebrações de seu 20º aniversário, resort transforma seu spa premiado em um santuário imersivo inspirado na cultura e beleza natural de Cayman, repleto de novas tecnologias

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman, primeiro e único resort no Caribe com classificação 5 estrelas tripla pela Forbes, uma chave Michelin e reconhecimento AAA Five Diamond, acaba de anunciar a reabertura do Spa após uma transformação total do espaço e das opções de tratamento. Concebido pelo premiado estúdio Champalimaud Design, seu novo design é um tributo à terra, ao mar e à comunidade de Cayman. E ele continua na vanguarda da inovação, oferecendo tratamentos e programas pioneiros.

The Ritz-Carlton Spa, Grand Cayman

Inspirado na caymanita, pedra semipreciosa encontrada exclusivamente nas ilhas, seu interior apresenta uma paleta de cores terrosas, como argila, coral e branco lavado. O paisagismo e texturas naturais complementam o cenário. A entrada tem um novo design para promover uma sensação acolhedora, guiando os hóspedes por um caminho ao ar livre rodeado de jardins e elementos aquáticos relaxantes. O piso de mármore, o teto pintado à mão e a iluminação customizada evocam o movimento gentil e ritmado do mar.

Courtney Banna, Principal do Champalimaud Design, declara: "Nosso objetivo era criar um espaço que refletisse os recifes de corais, a flora e as gemas caymanenses, além de oferecer um santuário onde os hóspedes possam se reconectar com si mesmos e o ambiente ao redor. Cada detalhe, das texturas ao paisagismo, foi concebido para celebrar a tradição da ilha e elevar a experiência de bem-estar".

O spa conta agora com 16 salas de tratamento, incluindo três suítes para casais, três com chuveiros privativos para terapias corporais e um salão exclusivo com duas estações de pedicure e três de manicure. A área de hidroterapia foi ampliada e agora conta com quatro piscinas de imersão fria, saunas seca e úmida revitalizadas e lounges de relaxamento.

As mesas de massagem e tratamento facial agora contam com tecnologia vibroacústica, que sincroniza o som e a vibração para aumentar a sensação de relaxamento e aprofundar a experiência meditativa. Combinado com a plataforma de áudio Myndstream, esse recurso proporciona experiências sonoras criadas para melhorar o sono, aliviar o estresse e promover o equilíbrio emocional.

"Essa transformação representa um novo capítulo para o bem-estar dos hóspedes. Cada elemento do Spa, da arquitetura aos tratamentos, foi cuidadosamente selecionado para homenagear as ilhas e inspirar uma renovação verdadeira", diz Sandrine Dixneuf, diretora do spa do The Ritz-Carlton, Grand Cayman. "Com nossas opções exclusivas de tratamento, como o Exosome Regeneration Facial e os banhos de som imersivos, os hóspedes têm acesso a tratamentos e tecnologias que não são encontrados em nenhum outro lugar do Caribe, que proporcionam uma jornada de bem-estar verdadeiramente restauradora e inesquecível", continua.

O Spa está lançando uma nova abordagem ao bem-estar personalizado com a introdução de Wellness Coaches, que se conectam aos hóspedes ainda antes da estadia para personalizar a jornada de tratamento. O spa fez parceria com duas marcas renomadas: a ESPA, reconhecida por seus produtos de aromaterapia e pelo uso de ingredientes de inspiração marinha, e a 111SKIN, dona de uma linha de skin care de alto desempenho presente em grandes spas de luxo do mundo todo.

Demonstrando o compromisso do Spa com o oferecimento de experiências de bem-estar pioneiras, o resort introduziu também tratamentos diferenciados consonantes com essa abordagem ao bem-estar elevada, não encontrada em nenhum outro lugar do Caribe.

Uma das estrelas do novo menu é o Exosome Regeneration Facial, tratamento de regeneração facial com exossomos da 111SKIN exclusivo para o spa. Com duração de 90 minutos, ele conta com o que há de mais inovador na ciência de skin care, usando exossomos para promover a comunicação celular e a regeneração da pele. O tratamento usa tecnologia avançada de microagulhamento para aplicação de ativos de rejuvenescimento poderosos, além da fórmula NAC Y2™ patenteada da 111SKIN para gerar resultados transformadores visíveis. Ele incorpora tecnologias especializadas para promover uma limpeza mais profunda e firmar a pele, maximizando os benefícios das fórmulas de exossomos duplos. Os hóspedes recebem uma limpeza profunda, um lifting e uma massagem modeladora no rosto e pescoço, além de aplicar uma máscara restauradora de biocelulose. Juntos, esses itens geram um efeito significativo de lifting, firmeza e brilho. Esse tratamento facial é um bom exemplo do empenho do Spa em oferecer tratamentos não encontrados em nenhum outro lugar do Caribe, combinando luxo, inovação e resultados mensuráveis.

NOVOS RITUAIS DE BEM-ESTAR EXCLUSIVOS

Experiência de meditação vibroacústica com circuito térmico

O ritual de 90 minutos combina contraste de temperatura com terapia sonora para acalmar o sistema nervoso e preparar o corpo para um sono restaurador. Ele começa com uma imersão guiada em calor e frio usando a sauna, a jacuzzi e a piscina de imersão e, depois, passa para uma meditação vibroacústica privativa, elaborada com base nos objetivos de cada hóspede.

Banho de som Sunrise Floating

Esse ritual matutino alinha corpo e mente ao ritmo natural da ilha. Os hóspedes flutuam tranquilamente em uma piscina cercada pelos sons produzidos em bowls de cristal e sinos para depois tomar um café da manhã preparado com ingredientes sazonais da ilha.

The Sound of Serenity, Myndstream at The Ritz-Carlton Spa, Grand Cayman

As paisagens sonoras da Myndstream são o pano de fundo para tratamentos como o Celestial Black Diamond Facial, da 111SKIN, e a massagem relaxante, que ajuda a acalmar o sistema nervoso e aprofunda o descanso restaurador. A experiência é personalizada para cada hóspede e pode se estender para além do spa, chegando até suas acomodações privativas.

O hotel também está introduzindo o Renewal Retreat, uma experiência de bem-estar de sete dias totalmente imersiva na Seven South Penthouse. A jornada começa antes da estadia com uma consulta com o Wellness Coach para elaboração do plano personalizado e com o chef do resort para customizar as refeições de acordo com as preferências do hóspede. Ao chegar na propriedade, o hóspede participa de uma experiência de culinária saudável em sua suíte, conduzida pelo chef, onde aprenderá técnicas para preparar pratos nutritivos e receberá receitas para continuar praticando em casa. Ao longo dos sete dias ele conta com treinos privativos e sessões de meditação, além de ter acesso gratuito a todas as aulas fitness disponíveis no resort e ao banho de som flutuante exclusivo. São feitos mais dois encontros com o Wellness Coach, que oferece orientação e apoio e faz ajustes ao programa se necessário. O retiro também inclui uma sessão exclusiva do 111SKIN Exosome Facial, duas massagens de bem-estar e um kit da 111SKIN especialmente selecionado para estender a experiência do spa além da propriedade. Após o fim da estadia, o Wellness Coach realiza uma consulta para ajudar o hóspede a dar continuidade ao plano e a manter os benefícios de sua jornada profundamente restauradora e transformadora.

###

Sobre o Champalimaud Design

Com sede em Nova York, o Champalimaud Design é um premiado estúdio de design multidisciplinar empenhado em criar espaços extraordinários e produtos inigualáveis com clientes e colaboradores. Administrado por três sócios (incluindo sua fundadora, Alexandra Champalimaud), o estúdio celebra a excelência em design e as tradições do artesanato — combinação essa que o permitiu explorar e redefinir o conceito de design de impacto. Nos últimos 25 anos, o Champalimaud Design recebeu reconhecimento internacional por seus conceitos de design visionários e sua capacidade de infundir modernidade aos espaços sem abrir mão de integridade, caráter e senso de pertencimento.

Sobre a 111SKIN

Fundada em 2012 pelo mundialmente conhecido cirurgião plástico Yannis Alexandrides, a 111SKIN é uma marca global de skin care capaz de conectar glamour e ciência clínica. Com base na experiência adquirida ao longo de décadas de trabalho e milhares de cirurgias, Dr. Yannis lançou primeiramente o best-seller Repair Serum para acelerar o processo de cicatrização dos pacientes após os procedimentos. A prática de combinar ativos altamente eficazes com tecnologias de última geração e minimizar os riscos de sensibilidade continua sendo central para as inovações em seus produtos. Da adaptação da crioterapia à vanguarda do uso de máscaras de biocelulose em escala global, os avanços da 111SKIN entregam resultados visíveis com suas rotinas de skin care.

Nas residências SPA/CLINIC da 111SKIN, combinamos rituais suntuosos de bem-estar e embelezamento com precisão clínica para proporcionar uma experiência de skin care luxuosa sob medida. O conceito de SPA/CLINIC da 111SKIN pode ser encontrado em mais de 100 luxuosos endereços globais, incluindo grupos hoteleiros como Mandarin Oriental, Four Seasons, Bvlgari, Kempinski e The Ritz-Carlton Yacht Collection, entre outros.

Contatos para a imprensa:

Derek Kokinda, The Ritz-Carlton, Grand Cayman

[email protected]

Magrino PR

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827028/The_Ritz_Carlton_Spa__Grand_Cayman.jpg

FONTE Marriott International