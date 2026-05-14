Stone entrega primeiro trimestre com consistência e distribuição de capital para os acionistas

Lucro líquido ajustado no 1T26 foi R$549 milhões, crescimento de 3% na comparação anual

Lucro bruto ajustado (Adjusted Gross Profit) foi R$1,5 bilhão no trimestre

O EPS ajustado (Earning per Share ou Lucro por Ação ajustado) cresceu 15% na comparação anual, atingindo R$2,19 por ação no trimestre

SÃO PAULO, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE) fechou o primeiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$549 milhões e receita de R$3,6 bilhões, crescimento de 6% ano contra ano. O lucro bruto ajustado (Adjusted Gross Profit) foi R$1,5 bilhão e o indicador EPS ajustado (Earning per Share ou Lucro por Ação ajustado) cresceu 15% na comparação anual, chegando ao valor de R$2,19 por ação no trimestre. A base total de clientes ativos apresentou crescimento de 13% ano contra ano, chegando a 4,7 milhões, e a receita média por cliente (ARPAC) alcançou R$247 por mês.

O TPV total atingiu R$137 bilhões, crescendo 3% na comparação anual, com o Pix apresentando crescimento de 37%. Em Banking, o volume de depósitos fechou o trimestre em R$10,1 bilhões, aumento de 22% na comparação anual, com o percentual de depósitos sobre o TPV alcançando 7,4% no período.

A carteira de crédito atingiu R$3,2 bilhões, crescimento de 14% tri contra tri. Já as receitas somaram R$297 milhões, incremento trimestral de 25%, com a precificação ajustada ao risco, sustentando a melhora do rendimento. O índice de cobertura ficou em 229% no 1T26, com níveis de inadimplência maiores (NPL 15-90 dias em 5,0%) e a métrica de Cost of Risk em 21,9% no período. As provisões tiveram aumento de 52% na comparação com o 4T25, atingindo R$166 milhões.

Estrutura e excesso de Capital

A companhia informou que distribuiu aos acionistas R$3,6 bilhões até o mês de abril (YTD), por meio da recompra de ações e dividendos extraordinários, com 27% de retorno aos acionistas no período (distribution yield). A distribuição do excesso de capital de R$3.080 bilhões, gerado a partir do desinvestimento estratégico em software, foi realizada com pagamento de dividendos em 4 de maio de 2026.

Foco em 2026

O foco da Stone em 2026 será na base ativa de clientes e em iniciativas para lidar com os índices de churn, em pagamentos; e, em crédito, na melhoria dos modelos e na expansão em diferentes produtos como cartão e capital de giro com garantias.

A companhia também reforçou seu compromisso em melhorar a eficiência ao longo do ano e os investimentos contínuos em seu posicionamento como provedora de serviços financeiros para os empreendedores brasileiros.

"O primeiro trimestre ficou em linha com o cenário que já antecipamos de uma primeira metade de ano mais desafiadora. No período, avançamos em receita, preservamos a estabilidade do lucro bruto e mantivemos a disciplina na distribuição de capital, ao mesmo tempo em que seguimos evoluindo nas frentes operacionais prioritárias. Permanecemos confiantes na trajetória da Stone ao longo do ano e no nosso posicionamento como uma plataforma financeira integrada para o empreendedor", afirma Mateus Scherer, CEO da Stone.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980789/Foto_stone.jpg

FONTE StoneCo. Ltd