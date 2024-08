Stone entrega trimestre consistente com crescimento forte de TPV e evolução em crédito e banking

Lucro líquido ajustado foi de R$ 497 milhões, crescimento de 54% em relação ao mesmo período do ano passado

EBT ajustado de R$ 652 milhões teve aumento de 46% em relação ao segundo trimestre de 2023

Volume total de pagamentos (TPV) de MPME teve crescimento anual de 25%, considerando também as transações de PIX

SÃO PAULO, 15 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE, B3: STOC31) entregou um segundo trimestre consistente, com crescimento forte de TPV (Volume Total Processado) e evolução em Crédito e em Banking. A companhia reportou lucro líquido ajustado de R$497 milhões, um avanço de 54% sobre igual período do ano passado. A receita total atingiu R$3,2 bilhões, avanço de 8% ano contra ano. O caixa líquido ajustado foi de R$5,3 bilhões, um acréscimo de R$117 milhões no trimestre e de R$900 milhões no ano. O EBT ajustado de R$652 milhões representa aumento de 46% em relação ao 2T23, com a margem EBT ajustada em 20,3%.

No segundo trimestre, a receita de serviços financeiros alcançou R$2,8 bilhões, 11% maior em relação ao ano anterior, com o TPV (Volume Total Processado) dos clientes MPME (micro, pequenas e médias empresas) crescendo 25% ano após ano, com a inclusão do volume processado de PIX QR Code. O segmento apresentou aumento de 7 bps no take rate ano contra ano e a base de clientes MPME cresceu 30% na comparação anual, chegando a 3,9 milhões de clientes ativos de pagamentos.

A plataforma de Banking apresentou crescimento de 62% em base de clientes, atingindo 2,7 milhões no trimestre, com os depósitos atingindo R$6,5 bilhões, aumento de 65% em comparação ao mesmo período de 2023. Na solução de crédito, os produtos Capital de Giro e Cartão de Crédito cresceram 32% tri contra tri, atingindo uma carteira de R$712 milhões. No segmento de software, a receita ficou estável no ano, chegando a R$384 milhões e o EBITDA Ajustado atingiu R$64 milhões no 2T24, com margem ajustada de 16,7%.

"No 2T24, continuamos avançando na execução das nossas prioridades estratégicas, construindo um ecossistema cada vez mais completo de soluções para Micro, Pequenos e Médios empreendedores brasileiros. Em virtude da trajetória consistente de resultados e do nosso compromisso com o longo prazo, aliado à dinâmica mais volátil do mercado de capitais, alocamos recursos para a execução de quase integralidade do programa de recompra da companhia aprovado em 2023, totalizando R$ 1 bilhão", afirma Pedro Zinner, CEO da Stone.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

FONTE StoneCo. Ltd