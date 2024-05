Stone entrega trimestre consistente com lucro líquido ajustado de R$ 450 milhões, crescimento de 90% em relação ao mesmo período do ano anterior

EBT ajustado de R$568 milhões teve aumento de 75% em relação ao mesmo trimestre de 2023

Volume total de pagamentos (TPV) de MPME teve crescimento anual de 24% , considerando também as transações de pix

SÃO PAULO, 13 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A StoneCo Ltd. (Nasdaq: STNE, B3: STOC31) reportou lucro líquido ajustado de R$450 milhões no primeiro trimestre, avanço de 90% sobre igual período do ano passado. A receita total da companhia atingiu R$3,1 bilhões, avanço de 14% ano contra ano. O caixa líquido ajustado foi de R$5,1 bilhões, um acréscimo de R$87 milhões no trimestre e de R$1,2 bilhão no ano. O EBT ajustado de R$568 milhões representa aumento de 75% em relação ao 1T23, com a margem EBT ajustada em 18,4%.

A receita de serviços financeiros alcançou R$2,7 bilhões no 1T24, 16% maior em relação ao ano anterior, com o TPV (Volume Total Processado) dos clientes MPME (micro, pequenas e médias empresas) crescendo 24% ano após ano, com a inclusão do volume processado de PIX P2M. O segmento apresentou aumento de 15 bps no take rate ano contra ano, resultado de contribuições materiais de todas as nossas soluções da plataforma financeira. A base de clientes MPME cresceu 33% na comparação anual, chegando a 3,7 milhões de clientes ativos.

No primeiro trimestre do ano, a plataforma de banking também apresentou crescimento, com os depósitos atingindo R$6 bilhões, aumento de 53% em comparação ao mesmo período de 2023. Na solução de crédito, o Capital de Giro cresceu 72% tri contra tri, atingindo uma carteira de R$532 milhões.

Na área de software, a estratégia de integração segue em andamento com foco nas verticais prioritárias. A receita de software cresceu 3% na comparação anual e o EBITDA Ajustado atingiu R$66 milhões no 1T24, com margem de 17,8%, comparado ao EBITDA ajustado de R$40 milhões e margem de 11,1% no 1T23.

"O primeiro trimestre representa um ótimo início para um ano em que esperamos evoluções estratégicas significativas e resultados sólidos. Tivemos um crescimento saudável em TPV combinado com aumento significativo de take rate, resultado de cada vez mais engajamento com nossos clientes e da nossa habilidade em entregar melhores bundles que combinam nossas múltiplas plataformas de produtos, como pagamentos, banking, crédito e software. Estamos satisfeitos em registrar forte evolução em rentabilidade, refletindo nossa dedicação à consistência e solidez do negócio", afirma Pedro Zinner, CEO da Stone.

