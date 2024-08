Stone lança solução que facilita o crescimento das PMEs através de reservas automatizadas

O Reserva Stone busca ajudar o empreendedor a pensar no futuro do seu negócio





A Solução permite ao cliente guardar seus recursos com rendimento superior ao da poupança

SÃO PAULO, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Stone, principal parceira do empreendedor brasileiro em tecnologia e serviços financeiros, anuncia o lançamento do Reserva Stone, produto de rendimento que possibilita que pequenos e médios empreendedores guardem seus recursos com um ganho de até 100% do CDI, superior ao da poupança. Desenvolvido com o propósito de ser uma forma eficiente e segura de gerir o capital, a solução permite aos clientes a construção de uma reserva financeira rentável para o futuro de seus negócios.

O Reserva Stone surge para atender às necessidades dos empreendedores que buscam uma alternativa de investimento com alta liquidez e rentabilidade. O produto oferece flexibilidade na forma de aporte, onde os clientes podem depositar valores de maneira pontual ou recorrente, inclusive vinculados aos seus recebimentos, alinhando o fluxo de caixa aos objetivos específicos do seu negócio. A cada 30 dias, o rendimento é somado ao montante total e os clientes podem acompanhar esse crescimento diretamente pelo aplicativo, de forma clara e acessível.

Outra vantagem do Reserva Stone é sua liquidez diária, com a possibilidade de resgate dos valores 24 horas por dia, sete dias por semana, diretamente no aplicativo, garantindo que os empreendedores tenham acesso aos seus fundos quando necessário, sem restrições de horários, para lidar com imprevistos e demandas urgentes do negócio.

A solução surge para apoiar empreendedores que desejam otimizar a gestão financeira de seus negócios e oferece diversas possibilidades, entre elas, a criação de um fundo de segurança para cobrir despesas imprevistas e garantir a continuidade do negócio em momentos de crise; o planejamento e organização de pagamentos importantes, como o 13º salário dos funcionários ou o pagamento de impostos; além do financiamento de projetos futuros, como expansão, reformas ou a aquisição de novos equipamentos.

"Com o Reserva Stone, os empreendedores podem realizar todas as transações de aporte e resgate diretamente no aplicativo, garantindo agilidade e praticidade, além de monitorar o crescimento dos investimentos em tempo real, com total transparência. Com a Stone, o cliente pode programar que parte das suas vendas entrem diretamente para o Reserva. A solução permite também personalizar as reservas de acordo com os objetivos e gastos futuros do negócio, promovendo uma gestão financeira mais estratégica e personalizada para cada perfil", explica Mateus Biselli, Chief Client Officer (CCO) da área de Pequenos e Médios Empreendedores da Stone.

Para acessar o Reserva Stone, o único requisito é possuir uma Conta PJ na Stone.

Sobre a Stone

Empresa de tecnologia financeira que possui uma plataforma de soluções completas, cujo propósito é melhorar a vida do empreendedor brasileiro, ajudando-o a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer sempre. Por meio de tecnologia e inovação, contribui para o fortalecimento e a evolução do mercado. Com clientes espalhados por todo o Brasil, desenvolve um relacionamento próximo e personalizado com cada um dos lojistas que atende.

