Subsidiárias da Midea apresentam inovações nas principais feiras de energia ees Europe e SNEC & Intersolar

FOSHAN, China, 22 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em um movimento estratégico para impulsionar a transição energética global, as subsidiárias da Midea Group — CLOU, Hiconics & CLIVET tiveram um impacto significativo nas feiras ees Europe e SNEC & Intersolar.

CLOU: Avançando no armazenamento de energia na ees Europe

A CLOU, adquirida pela Midea Group desde 2023, oferece soluções globais de energia limpa após receber novos recursos e redes. Em sua terceira apresentação na ees Europe, a CLOU está lançando novos produtos e soluções de armazenamento de energia que ajudarão a Europa a continuar sua transição para a energia limpa. Estes novos lançamentos incluem a solução CLOU Engineering & Procurement Package (EP Package), sua primeira solução abrangente de armazenamento de energia, e o Aqua-C2, um módulo de armazenamento de energia de alta densidade.

Hiconics: exibe capacidade exclusiva de ODM na SNEC e Intersolar

A Hiconics Eco-energy Technology, apoiada pelo Grup Midea exibiu suas habilidades exclusivas de fabricação de projetos originais na SNEC e Intersolar. A empresa é especializada em armazenamento de energia doméstica, soluções fotovoltaicas e inversores de frequência para média e baixa tensão. A Hiconics oferece soluções de energia verde eficientes e confiáveis com capacidades integradas de pesquisa e desenvolvimento e produção. Seu impulso de inovação é evidente com um aumento de 72,96% no investimento em P&D em 2023. Os negócios de armazenamento de energia residencial e EPC fotovoltaico distribuído da empresa estão prosperando, aumentando sua participação no mercado e sua competitividade.

CLIVET: Abraçando a Sustentabilidade com Soluções Aéreas Inovadoras na Intersolar

A marca italiana de ar-condicionado da Midea Building Technologies, CLIVET, fez uma declaração ousada na Intersolar com o tema "ABRA A PORTA PARA UM CLIMA NATURAL" e apresentou suas soluções de ar condicionado ecológicas na Intersolar. O sistema Smart Living integra armazenamento térmico e aquecimento com software e hardware inteligentes para um ambiente de vida sustentável. A bomba de aquecimento Edge PRO utiliza refrigerante R290, proporcionando alta eficiência energética e multifuncionalidade com operação silenciosa.

Parcerias Estratégicas e Alcance Global

CLOU e Hiconics formaram parcerias para expandir globalmente. CLOU fez parceria com PAX, SunService EOOD e Ktistor para oferecer suporte técnico para projetos BESS na Alemanha, Bulgária e Grécia. A Hiconics fez parceria com a TÜV NORD, TÜV Rheinland e TÜV SÜD para atender aos padrões globais de qualidade. Além disso, a CLIVET colaborou com a VAIA srl em um projeto de restauração florestal nas Dolomitas para promover a preservação ambiental.

Midea Group, com suas subsidiárias CLOU, Hiconics e CLIVET, está impulsionando a mudança global para uma energia sustentável e limpa, estabelecendo a referência para a liderança de mercado em serviços energéticos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444709/8a7bb20bbee15706307bcfb40835f3ec.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444710/20240621151544.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2444711/20240621151529.jpg

FONTE Midea Group Co., Ltd.