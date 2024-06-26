美的集團子公司在領先能源展上展示創新成果

科陸電子自2023年被美的集團收購後，依托新的資源和網絡，提供全球清潔能源解決方案。今年是科陸電子第三次參加慕尼黑電池儲能展，該公司將在展會上發布全新儲能解決方案和產品，助力歐洲清潔能源轉型。這些新發布的產品包括其首個綜合儲能解決方案——科陸電子工程與采購包(EP Package)解決方案以及高密度儲能模塊Aqua-C2。

合康新能：在SNEC光伏展和Intersolar上展示獨特的原始設計制造能力

在美的集團的支持下，合康新能在SNEC光伏展和Intersolar上展示了其獨特的原始設計制造能力。該公司專注於家用儲能、光伏解決方案和中低壓變頻器領域，通過整合研發和生產能力，持續提供高效、可靠的綠色能源解決方案。2023年，該公司的研發投資增長了72.96%，彰顯了其強大的創新驅動力。其住宅儲能和分布式光伏EPC業務也取得了蓬勃發展，提高了市場份額和競爭力。

CLIVET：攜創新空氣解決方案亮相Intersolar展，彰顯可持續發展主題

美的樓宇科技旗下意大利空調品牌CLIVET在Intersolar展會上以「打開自然氣候之門」為主題，大膽展示了其環保空氣解決方案。智能生活系統將蓄熱和供暖與智能軟件和硬件集成在一起，打造可持續的居住環境。Edge PRO暖泵使用R290制冷劑，能效高，功能多，且運行安靜。

戰略合作伙伴關系和全球業務拓展

科陸電子和合康新能建立了合作伙伴關系，旨在拓展全球業務版圖。科陸電子與PAX、SunService EOOD和Ktistor合作，為德國、保加利亞和希臘的BESS項目提供技術支持。合康新能與TUV NORD、TUV Rheinland和TUV SUD合作，確保產品達到全球質量標准。此外，CLIVET還與VAIA srl合作，在多洛米蒂山開展森林恢復項目，以促進環境保護。

美的集團及其子公司科陸電子、合康新能和CLIVET正在推動全球可持續清潔能源轉型，為能源服務市場樹立卓越標桿。

SOURCE 美的集團股份有限公司