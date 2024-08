SuccessKPI Triplica Crescimento na América Latina

Análises e ações com IA fomentam o crescimento rápido

CONDADO DE FAIRFAX, Virgínia, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A SuccessKPI, Inc., fornecedora de uma plataforma de gerenciamento de engajamento da força de trabalho nativa da nuvem e líder do atual relatório 2023 da Frost & Sullivan Workforce Optimization (WFO) Radar, triplicou (3X) sua base de usuários na América Latina (LATAM) em relação a 2021, com o crescimento impulsionado pela inteligência artificial (IA) e pela automação, informou a empresa hoje.

Em 2020-2021, a SuccessKPI lançou insights e ações automáticas com IA nas instalações de clientes da América Latina, desencadeando um aumento drástico na demanda e no crescimento. Isso correspondeu ao reconhecimento da SuccessKPI como Parceiro do Ano da Genesys no Brasil, seu maior mercado na América Latina. A empresa então lançou seu programa global de parceiros de canal em 2022, com apoio mais profundo na América Latina.

Em um estudo global recente da Forrester Consulting, as operadoras latino-americanas relataram a maior taxa de sucesso (63%) na migração de seus contact centers para a nuvem. Globalmente, quatro em cada cinco (79%) dos operadores de contact center pesquisados indicaram que o conjunto de ferramentas de nuvem certo é a chave para o melhor desempenho de CX (experiência do cliente).

O Grupo Multi, uma empresa diversificada de bens de consumo com 59 marcas e mais de 7.000 produtos com sede em São Paulo, no Brasil, foi reconhecido pelo uso da plataforma baseada em IA da SuccessKPI. Em 2023, eles foram agraciados com o Prêmio ClienteSA de melhor CX do Brasil pela "análise de interações, modificação de processos e sentimento do cliente".

"A SuccessKPI nos permitiu quebrar o paradigma de monitoramento e acompanhamento, pois com a plataforma conseguimos monitorar 100% da operação e gerar um dashboard inteligente capaz de filtrar com precisão as tabulações de status e progresso e assim permitir que o Grupo Multi identificasse claramente em que estágio do serviço os atendentes precisam melhorar, facilitando feedbacks específicos e melhoria contínua do atendimento pós-venda, gerando uma melhor experiência para o consumidor", afirma Amanda Alves, gerente de atendimento do Grupo Multi.

"O Grupo Multi aproveita a IA, a automação e a análise em tempo real para melhorar os resultados da experiência do cliente", disse Dave Rennyson, fundador e CEO da SuccessKPI. "Embora identificar e resolver as causas principais dos problemas de CX seja o objetivo declarado, o resultado final dos negócios é o aumento da fidelidade do cliente e da receita, conforme indicado pelos operadores globais de contact center e pela base de clientes corporativos da SuccessKPI. Esse tipo de caso de uso vem ganhando força na comunidade de CX da América Latina e em todo o mundo."

Sobre a SuccessKPI

A SuccessKPI é uma empresa revolucionária de IA, Análise e Automação que permite que os contact centers utilizem inteligência artificial e automação para melhorar os resultados de negócios e transformar as experiências dos clientes. A plataforma de insight e ação da SuccessKPI remove os obstáculos que agentes, gerentes e executivos encontram na prestação de um atendimento excepcional ao cliente. Contamos com a confiança de alguns dos maiores contact centers do mundo nas áreas de governo, terceirização de processos de negócios (BPO), finanças, saúde e tecnologia nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Saiba mais em www.successkpi.com.

