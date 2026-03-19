Sumitomo Corporation do Brasil e Cemvita são parceiras para integrar a produção de Biometano e Bio-Óleo, precursores do SAF no Brasil

SÃO PAULO e HOUSTON, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sumitomo Corporation do Brasil e a Cemvita, Inc. anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) para colaborar em projetos integrados de biometano (Gás Natural Renovável, RNG) e bio-óleo renovável (FermOil™) no Brasil. A parceria tem como foco acelerar a implantação de combustíveis de baixo carbono e baseados em resíduos e fortalecer a posição do Brasil como um polo global da bioeconomia circular.

De acordo com o MOU, as empresas avaliarão conjuntamente a integração da tecnologia de bio-óleo renovável da Cemvita com a produção de RNG em uma instalação inicial no Brasil. A colaboração avaliará aproximadamente cinco matérias-primas de resíduos e subprodutos quanto à sua adequação para produzir tanto RNG quanto bio-óleo renovável, com o objetivo de maximizar a eficiência do carbono, sinergias operacionais e a economia do projeto. As partes também explorarão oportunidades para escalar esse modelo integrado em instalações e projetos adicionais identificados por ambas as organizações.

"Essa parceria reflete como pensamos sobre o futuro da bioenergia, não como projetos de produto único, mas como sistemas integrados", declarou Moji Karimi, CEO da Cemvita. "Ao combinar a plataforma de biotecnologia da Cemvita com as capacidades globais de infraestrutura e o acesso ao mercado da Sumitomo, podemos desbloquear resultados de maior valor e menor carbono dos fluxos de resíduos e acelerar a comercialização no Brasil."

"O RNG é uma das mercadorias estratégicas nas quais a Sumitomo Corporation está focada globalmente, e vemos o Brasil como um local crítico para o fornecimento de biocombustíveis a longo prazo", afirmou Takamasa Ueda, diretor sênior da Sumitomo Corporation do Brasil. "Integrar a tecnologia de bio-óleo da Cemvita com projetos de RNG cria fortes sinergias operacionais e econômicas. Isso nos permite aumentar o fornecimento de bio-óleo à base de resíduos para combustível sustentável de aviação, enquanto produzimos RNG em paralelo. Esse tipo de abordagem integrada é essencial para superar a complexidade dos projetos de biocombustíveis e escalá-los de forma responsável."

"Como potência do agronegócio, o Brasil é um dos maiores geradores de resíduos agroalimentares e correntes laterais do mundo, que, se não forem devidamente aproveitados, podem resultar em danos ambientais e aumento dos custos de descarte", disse João Simões, diretor da Iniciativa de Inovação Energética da Sumitomo Corporation do Brasil. "Ao integrar a produção de bio-óleo, um precursor do SAF, e RNG na mesma biorrefinaria, poderemos melhorar a economia de ambos os produtos, resultando em benefícios tanto para geradores de resíduos como para os consumidores de SAF/RNG."

A parceria será regida por um Comitê Diretor Conjunto responsável pela supervisão, acompanhamento de marcos e gerenciamento de riscos. Os principais resultados incluirão um roteiro comercial e técnico com foco na execução de 2026, além de um relatório final integrado de avaliação.

Sobre a Sumitomo Corporation do Brasil

Fundada em 1955, a Sumitomo Corporation do Brasil (SCBR) é uma subsidiária da Sumitomo Corporation, uma empresa comercial integrada com uma forte rede global que compreende 125 escritórios em 63 países e regiões. O Grupo Sumitomo Corporation é composto por aproximadamente 500 empresas e 80.000 funcionários em base consolidada. As atividades de negócios do Grupo estão distribuídas em nove grupos: Aço, Automotivo, Sistemas de Transporte e Construção, Desenvolvimento Urbano Diversificado, Mídia & Digital, Negócios de Estilo de Vida, Recursos Minerais, Soluções Químicas e Negócios de Transformação de Energia. A Sumitomo Corporation está comprometida em criar maior valor para a sociedade sob a mensagem corporativa de "Enriquecer vidas e o mundo", baseada na filosofia de negócios de Sumitomo transmitida por mais de 400 anos.

Sobre a Cemvita

A Cemvita usa biologia sintética para transformar resíduos de carbono em óleos sustentáveis de alto valor e insumos essenciais para setores como aviação, agricultura, cuidados pessoais e manufatura industrial. Ao expandir a gama de matérias-primas que podem ser usadas na biomanufatura, a Cemvita está ajudando a construir uma bioeconomia circular e mais resiliente. Trabalhamos com parceiros globais líderes para implementar tecnologias que reduzem carbono na origem e se transformam em infraestrutura real. Saiba mais em https://www.cemvita.com

FONTE Sumitomo Corporation do Brasil S.A.