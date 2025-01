SUNMI brilha na NRF 2025 com PADs comerciais inovadores

XANGAI, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- De 12 a 14 de janeiro de 2025, ocorreu a National Retail Federation (NRF) no Javits Convention Center, em Nova York, apresentando o que há de mais recente em tecnologia de varejo. A SUNMI, líder em tecnologia IoT, marcou seu sétimo ano consecutivo na NRF, apresentando duas grandes séries com oito produtos emblemáticos sob o tema "Super, Better, Together" ("Super, Melhor, Juntos"). Este evento destacou os recursos aprimorados de software da SUNMI, assim como seus serviços globais abrangentes e pontos fortes de localização, expandindo ainda mais as possibilidades de dispositivos Android para negócios. Trabalhando com varejistas globais por meio de diversos cenários do setor e de uma festa animada para parceiros, a SUNMI aproveitou a oportunidade para explorar novas possibilidades de mercado.

Expandindo a linha principal do Android

A SUNMI apresentou as séries Commercial PAD e Flex, projetadas com insights aprofundados do setor e as necessidades do mercado em mente. Esses produtos Android, construídos com inovação contínua e investimentos em P&D, oferecem experiências de usuário aprimoradas, adaptadas às diversas necessidades do setor e dos clientes.

A série Commercial PAD foi projetada para ambientes empresariais com uma estética elegante e minimalista. Disponível em vários tamanhos e portas, oferecem opções de posicionamento versáteis, incluindo montagem em desktop e parede. Possui recursos avançados de pagamento internacional, Bluetooth 5.3 para transferência segura de dados e comutação estável de rede. Após a estreia, esses tablets atraíram considerável atenção no estande da SUNMI.

A série Flex apresenta um conceito de design modular, permitindo soluções de terminais inteligentes flexíveis com vários tamanhos, suportes funcionais, acessórios e aparência de terminal personalizável. Alimentado por um chip Qualcomm com um mecanismo de IA robusto, ele oferece desempenho e flexibilidade excepcionais, permitindo que os clientes desfrutem de uma experiência de montagem fácil e atualizada em diferentes cenários.

Na NRF 2025, a SUNMI revelou a SUPER Solution, uma atualização de sistema duplo da colaboração do ano passado com a Qualcomm Technologies, Inc.

Como a primeira solução de ponto de venda do setor com processadores Qualcomm® IoT e com sistemas Windows e Android, a SUPER Solution oferece compatibilidade flexível, permitindo que você troque de sistemas e aproveite o gerenciamento de software entre plataformas sem custos extras de hardware, reduzindo, assim, as despesas de implantação. Sua arquitetura de alto desempenho e baixo consumo de energia é eficiente em termos energéticos, apoiando práticas ecológicas e impulsionando a transformação multiplataforma do setor global de PDV. A SUNMI também apresentou uma variedade de terminais inteligentes de sistema duplo, oferecendo aos clientes uma experiência de PDV de baixo consumo de energia, alto desempenho, estilosa e elegante em diferentes cenários de negócios.

Art Miller, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Qualcomm Technologies, declarou: "Nesta era de rápidos avanços de 5G e IA, a inovação tecnológica e a pesquisa contínuas são impulsionadores essenciais da digitalização dos negócios. Estamos entusiasmados em continuar nossa colaboração com a SUNMI para criar um mundo mais inteligente e conectado".

Também foram exibidos no evento mais produtos emblemáticos de terceira geração. A Família V3 oferece maior desempenho e uma exibição mais nítida para operações contínuas, expandindo seu uso em diversos cenários e ultrapassando os limites das possibilidades de negócios. A L3 redefine a linha de produtos com novos recursos e aplicações, proporcionando impulso operacional para as lojas. A FAMÍLIA T3 se destaca com desempenho poderoso e novas funcionalidades, tornando-a a escolha preferida para o varejo de alta qualidade. O terminal de pagamento portátil P3 AIR aprimora a experiência de pagamento, atraindo significativa atenção.

Inovações em serviços e cooperação global

A SUNMI destacou seus recursos aprimorados de software, com um sistema operacional integrado à IA que suporta reconhecimento facial, de movimento, voz e impressão digital, adaptando soluções para diversas necessidades de negócios. O sistema de gerenciamento de nuvem DMP atualizado garante o gerenciamento seguro de dispositivos entre plataformas e marcas. O "Hyper Wi-Fi", implantado no estande, foi apresentado para conectividade de rede estável e de longa distância para empresas.

A SUNMI Care continua aprimorando as experiências do cliente por meio de uma rede global de serviços que inclui mais de 30 centros de serviços, mais de 100 parceiros autorizados e mais de 2000 pontos de serviço regionais no local.

Os recursos de canal de pagamento da SUNMI na América do Norte se destacam, expandindo os canais de vendas para varejo, F&B e serviços, entre outros setores, e melhorando as experiências de pagamento do usuário final.

Colaborando para o sucesso global

A SUNMI colaborou com parceiros do ecossistema, como Stripe, Toshiba e Transire, para apresentar aplicativos e soluções para cafeterias, lojas de conveniência e restaurantes de fast-food. Durante a sessão SUNMITALK, vários parceiros do ecossistema foram convidados a explorar os desenvolvimentos e soluções do setor em diversos campos. A Qualcomm compartilhou insights sobre como a AIoT está transformando a digitalização dos negócios. A Stripe apresentou sua solução Tap to Pay, enquanto a Transire e A. Melville, da América Latina, discutiram suas colaborações bem-sucedidas com a SUNMI e destacaram oportunidades, oferecendo inspiração e insights para outros participantes. Ao trabalhar em estreita colaboração com parceiros para atender às necessidades de negócios locais, a SUNMI maximiza o serviço aos comerciantes globais com seus recursos de hardware e software.

Além dos diversos displays de produtos e soluções, a SUNMI sediou o SUNMI ONE PARTY, convidando parceiros da América do Norte e da América Latina para discutir a transformação digital e as possibilidades de inovação nos negócios.

Como líder global em tecnologia IoT, a SUNMI opera em mais de 200 países e regiões em mais de 100 setores. Com mais de 58.000 parceiros do ecossistema, a SUNMI está promovendo soluções digitais em varejo, F&B, finanças, saúde e serviços, apoiando a transformação digital de empresas físicas e preparando o caminho para o futuro do Business 4.0.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg

FONTE Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.