SWIRE PROPERTIES LANÇA VENDAS DO THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, MIAMI

A Torre Sul é a primeira das duas torres a ser lançada no mercado e dispõe de vários apartamentos de luxo, com interiores assinados por Tristan Auer, incluindo uma cobertura penthouse de $100 milhões de dólares que pode ser vendida como residência única ou dividida em duas. Com uma área de mais de 2.100m2, esta cobertura penthouse única oferece 1.480m2 de espaço interno e 650m2 de espaço exterior privativo, que conta com uma das mais altas piscinas infinitas privadas de Miami. Outras unidades que chegam ao mercado incluem as opções de 2 quartos a partir de $4,9 milhões de dólares, 3 quartos a partir de $5,8 milhões de dólares, 4 quartos a partir de $10,5 milhões de dólares e 5 quartos a partir de $17,5 milhões de dólares. Cada unidade tem acesso privado ao elevador e um elegante espaço interno de até 540m2 com tetos de 3,35m de altura. Esta é a última oportunidade para adquirir uma nova residência em Brickell Key. A Fortune Development Sales é a responsável exclusiva delas vendas.

A Torre Norte abrigará o que está destinado a ser o novo hotel emblemático do Mandarin Oriental na América do Norte, com 121 quartos, um exclusivo Spa e múltiplos restaurantes intimistas de alta culinária ao ar livre. A Torre Norte também oferecerá 66 residências privadas adicionais e 28 residências hoteleiras que serão lançadas à venda no final deste ano. O hotel e as residências contarão com interiores da designer parisiense AD100 Laura González.

"O lançamento de vendas do The Residences at Mandarin Oriental, Miami, é um evento monumental para nós. Estamos entusiasmados em revelar a magnitude do projeto e compartilhar detalhes do incrível estilo de vida de Miami que só pode ser oferecido aqui", disse Henry Bott, presidente da Swire Properties. "O empreendimento é uma prova do nosso compromisso contínuo com a comunidade do bairro, que começou há 40 anos quando concebemos Brickell Key. Estamos empolgados em trazer estas residências de alto luxo ao mercado, juntamente com o que está posicionado para ser símbolo e principal hotel do Mandarin Oriental na América do Norte que, combinado ao sucesso contínuo do Brickell City Centre, estabelecerá o bairro de Brickell como um dos destinos mais vibrantes do sul da Flórida."

O The Residences at Mandarin Oriental, Miami contará com excepcionais espaços recreativos, gastronômicos e de bem-estar em uma exuberante estrutura paisagística de 7.400m2, assinada pela tailandesa SHMA. Entre as comodidades de alto luxo estão dez piscinas com um lounge à beira, atendidas pelo serviço do Mandarin Oriental, um bosque de redes com uma série de jardins, um caminhada artística com exposições rotativas de artistas selecionados, um simulador de golfe indoor, uma sala de jogos com bilhar, um cinema privado e um clube infantil e centro de atividades. Os serviços gastronômicos incluem restaurantes exclusivos de alta gastronomia dentro do hotel, um pavilhão de jantar ao ar livre dedicado ao entretenimento e equipado com churrasqueira, um pavilhão de chá, uma impressionante sala privada envidraçada dedicada à jantares experienciais, com uma cozinha de chef completa, uma adega de vinhos, e cercada por fascinantes vistas para o mar. Ainda, o Mandarin Oriental, que possui mais Spas cinco estrelas pela Forbes do que qualquer outro grupo hoteleiro no mundo, selecionará uma extraordinária coleção de ofertas de bem-estar, como tratamentos exclusivos de spa, retiros e programas fitness dedicados a qualidade de vida e antienvelhecimento. A propriedade também contará com um vasto gramado dedicado ao Yoga, um jardim de chá para relaxamento, saunas masculinas e femininas além de um hammam (banho turco), um deck de piscina voltada aos tratamentos dedicados ao bem-estar, com cabanas privativas rodeadas por uma piscina de água fria e uma banheira de hidromassagem, um academia de última geração, diversas quadras poliesportivas e um spa para o cuidado canino. Os residentes também terão acesso às comodidades compartilhadas do Hotel Mandarin Oriental, que está localizado ao lado, bem como aos seus serviços de concierge.

Os compradores interessados podem visitar o Preview Lounge do The Residences, localizado no lobby principal do Hotel Mandarin Oriental, Miami. A galeria de vendas permanente será inaugurada neste verão, e novos detalhes serão revelados para a Torre Norte, que por sua vez será lançada para venda no final deste ano. O início da construção está previsto para 2025, com ocupação a partir de 2029. Para mais informações, acesse moresidencesmiami.com.

SOBRE A SWIRE PROPERTIES, INC.

Com sede em Miami desde 1979, a Swire Properties Inc. é uma das principais incorporadoras de propriedades urbanas como escritórios, hotéis e condomínios no sul da Flórida. É conhecida pelo seu desenvolvimento e empreendimento planejado de US$1 bilhão dólares para o Brickell City Centre e a ilha de Brickell Key, no centro de Miami.

A empresa é o braço imobiliário da Swire Properties Limited nos Estados Unidos, responsável pelo desenvolvimento e administração de propriedades comerciais, de varejo, hoteleiras e residenciais em nível global. Reconhecida por seu firme compromisso com o desenvolvimento sustentável, a Swire Properties ocupa lugar de destaque nos principais índices mundiais de sustentabilidade. Está em segundo lugar no setor imobiliário em nível mundial no Índice de Sustentabilidade Dow Jones de 2023.

O grupo controlador da Swire Properties é a John Swire & Sons Limited, um conglomerado internacional com um portfólio diversificado de negócios, fundado em Liverpool há mais de 200 anos e com sede no Reino Unido. Para mais informações, visite https://swirepropertiesusa.com/.

