SWIRE PROPERTIES LANZA VENTAS EN THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, MIAMI

Un penthouse dúplex de 100 millones de dólares entre las primeras viviendas reveladas

Las residencias ofrecen un santuario en una isla aislada de Miami junto a lo que se posiciona como el nuevo hotel insignia de Mandarin Oriental en Norteamérica

MIAMI, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Swire Properties, Inc., anunció hoy el lanzamiento de ventas en The Residences at Mandarin Oriental, Miami, parte de un destino residencial y de hospitalidad incomparable ubicado en un aislado santuario isleño cerca del vibrante núcleo de Miami. Ubicado en Brickell Key, el desarrollo contará con dos torres arquitectónicamente icónicas, diseñadas por Kohn Pedersen Fox y conectadas por un amplio podio ajardinado con más de 80,000 pies cuadrados de amenidades en interiores y exteriores. La Torre Sur contará con The Residences at Mandarin Oriental, Miami, mientras que la Torre Norte comprende lo que está destinado a ser el nuevo hotel insignia de Mandarin Oriental en Norteamérica, junto con residencias adicionales para su compra. Ofreciendo vistas panorámicas sin obstáculos de la bahía de Biscayne y el dinámico paisaje urbano de Miami, será uno de los principales logros de Swire Properties en su cartera de propiedades de clase mundial y un hito significativo para el horizonte de Miami.