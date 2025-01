Sysmex America expande operações com planos para nova fábrica de reagentes, centro de distribuição e serviços no Brasil

CHICAGO, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Sysmex America, Inc., empresa líder e referência em hematologia, hemostasia, urinálise, citometria de fluxo e informática, anunciou hoje seus planos para construir uma nova fábrica de reagentes, centro de distribuição e serviços no Brasil.A empresa adquiriu um terreno de 52.300 m² em São José dos Pinhais e prevê iniciar a construção da nova unidade no segundo trimestre de 2025. O local está a apenas seis quilômetros da atual fábrica, que opera em um imóvel alugado, também em São José dos Pinhais.

"Essa decisão reforça o compromisso da Sysmex America com o mercado da América Latina e com os nossos colaboradores", afirmou Andy Hay, presidente da Sysmex America. "Nosso objetivo é reter os nossos colaboradores, que são extremamente comprometidos e dedicados. Por isso, foi fundamental adquirir um terreno próximo à nossa fábrica atual."A nova localização também mantém a proximidade com o aeroporto e o porto, permitindo atender de forma eficiente à crescente base de clientes na América Latina e nos Estados Unidos.

A nova unidade da Sysmex America será planejada e construída para operar de forma eficiente, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O local vai oferecer um ambiente de trabalho moderno para os colaboradores e vai incorporar tecnologia de ponta, com sistemas avançados de armazenamento, transporte, distribuição e recursos de cross-docking.

Sobre a Sysmex America

A combinação de métodos de teste inovadores da Sysmex America com suas soluções em hematologia, hemostasia, urinálise, citometria de fluxo e informática está transformando o futuro da saúde e contribuindo para vidas mais saudáveis. Como afiliada da Sysmex Corporation, com sede em Kobe, no Japão – líder global reconhecida por otimizar a eficiência, as operações e o desempenho financeiro de laboratórios clínicos –, a Sysmex America oferece produtos do setor de diagnóstico que fornecem a pacientes e profissionais de saúde informações confiáveis para decisões mais seguras. A revista Forbes nomeou a Sysmex como uma das empresas mais inovadoras na categoria de equipamentos e serviços de saúde, e o "Center for Companies That Care" incluiu a Sysmex America em sua lista de honra. Saiba mais sobre a Sysmex America em www.sysmex.com.

FONTE Sysmex America, Inc.