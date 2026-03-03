Syzygy Plasmonics garante MOU com Geo Bio Gas&Carbon para transformar o biogás do Brasil em combustível de aviação sustentável

A empresa expande a presença global por meio de MOUs de matéria-prima assinados destinados a apoiar o desenvolvimento futuro de até 1.000.000 de toneladas de produção anual de SAF até 2035

HOUSTON, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Syzygy Plasmonics, líder global em tecnologia de reatores químicos movidos a luz, anunciou hoje um Memorando de Entendimento (MOU) com a Geo bio gas&carbon, a principal desenvolvedora e operadora de resíduos de cana-de-açúcar e etanol do Brasil, para desenvolver projetos de combustível de aviação sustentável (SAF) em escala comercial no Brasil. Essa colaboração marca um passo significativo na expansão global da NovaSAF™ da Syzygy, juntando-se a uma série de acordos internacionais assinados recentemente com o objetivo de construir uma infraestrutura escalável de biogás para combustível para atender à crescente demanda por SAF.

O acordo com a Geo aproveitará a profunda experiência da empresa na operação de ativos de biogás emparelhados com a tecnologia e-Reforming™ de GEE eletrificado da Syzygy para converter biogás derivado de resíduos de cana-de-açúcar em SAF e outros combustíveis de baixo carbono no Brasil. Os esforços iniciais terão como alvo locais capazes de produzir até 100.000 toneladas métricas por ano, com uma escala agregada final prevista superior a 525.000 toneladas métricas por ano.

Ao contrário dos acordos tradicionais de ativos únicos, este MOU estabelece uma abordagem de desenvolvimento de estilo de portfólio. As empresas trabalharão juntas para identificar locais de biogás e desenvolver várias plantas SAF de escala comercial a partir da extensa rede de instalações existentes e planejadas da Geo em todo o Brasil. Esse movimento estratégico posiciona ambas as empresas para liderar o emergente mercado de SAF do Brasil e atender à crescente demanda alimentada pelos requisitos de mistura exigidos pelo governo.

A colaboração Geo é a mais recente de uma série de parcerias internacionais para a Syzygy, demonstrando a rápida aceleração de sua presença global e seu compromisso em desbloquear recursos de biogás ociosos. Essas colaborações abrangem os principais centros de biogás e eletricidade renovável, incluindo:

Estados Unidos: A Syzygy assinou um MOU com a NorthStar Renewable Fuels, LLC. que é liderado pelos veteranos do setor Jim Cowhey e Ed Hennessey. O acordo permite a produção de até 25 milhões de galões por ano de SAF (aproximadamente 75.000 toneladas métricas por ano) e inclui uma estrutura de licenciamento nãoexclusiva projetada para implantação rápida e escalável em toda a América do Norte.

Em cooperação com a , lideradas por Miguel Angel Martinez, a Syzygy está buscando um projeto emblemático de SAF de 30.000 toneladas por ano na República Dominicana, com uma ambição coletiva de alcançar um total de 300.000 toneladas por ano com futuras expansões para Espanha, Itália, França, Colômbia e Chile. México: A Syzygy assinou um MOU com um produtor mexicano da SAF para explorar um projeto de resíduos de aterro no nordeste do México que poderia levar a um portfólio de projetos com capacidade agregada de até 100.000 toneladas por ano.

"Esta parceria com a Geo, juntamente com nosso crescente pipeline de projetos em todo o mundo, demonstra que estamos lançando as bases para nos tornarmos um importante fornecedor no setor de SAF", disse Trevor Best, CEO da Syzygy Plasmonics. "O caminho da indústria da aviação para o zero líquido depende de nossa capacidade de transformar matérias-primas diversas e muitas vezes negligenciadas em combustível de alto valor em escala industrial. Ao fazer parceria com a Geo, Islonias e Northstar, estamos demonstrando ao setor de aviação que o desperdício de biogás é um recurso abundante e subutilizado que pode remodelar a produção global de SAF."

Esses acordos estabelecem um caminho claro para projetos de grande escala e comercialização para a empresa. Ao construir um pipeline diversificado e internacional de projetos, a Syzygy está criando um mecanismo comercial repetível necessário para atender aos marcos urgentes de descarbonização do setor de aviação.

Sobre a Syzygy Plasmonics

Syzygy Plasmonics é uma empresa de tecnologia que descarboniza a produção química com sua tecnologia proprietária de reatores acionados por luz. Ao substituir a combustão de combustíveis fósseis por eletricidade renovável, a Syzygy permite a produção de combustível de aviação sustentável (SAF) a preços líderes de mercado. Com sede em Houston, Texas, a Syzygy está movendo o mundo em direção a um futuro mais limpo por meio do poder da fotocatálise.

Sobre a Geo bio gas&carbon

Geo bio gas&carbon é uma desenvolvedora e operadora líder de projetos de biogás derivados de resíduos agroindustriais e pioneira na produção em escala industrial no setor sucroenergético do Brasil. A empresa produz biogás, energia renovável e biometano, enquanto fornece carbono biogênico como matéria-prima para combustíveis de baixo carbono, como Combustível de Aviação Sustentável (SAF) e metanol, desempenhando um papel estratégico na transição energética do Brasil.

https://www.geobiogas.tech/

